محافظ المنوفية يطمئن المتضررين من الفيضان: هنعملكم كل اللي عايزينه (فيديو)

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، لمتابعة ارتفاع منسوب النيل الذى تسبب فى غمر أراضى ومنازل طرح النهر فى القرية بالمياه.

وقال أبو ليمون فى تصريحات لـ فيتو: المحافظة لن تدخر جهدا لمساعدة المتضررين من ارتفاع منسوب المياه، وتم حصر الأراضى المتضررة وبلغت 1200 فدان حتى الآن، كما تضرر حوالى 70 منزلا".

وأكد أبو ليمون أنه جار التنسيق مع وزارة الرى لبحث إمكانية إعفاء مزارعى جرح النهر من دفع القيمة الإيجارية كحق إنتفاع للأراضى سنويا، مشددا على استمرار المساعدات الغذائية، كما سيتم تقديم مساعدات مالية للمتضررين.

الهلال الأحمر يوجه قافلة إغاثة عاجلة للمتضررين من ارتفاع منسوب المياه بقرية دلهمو

قال محمد موسى مدير الهلال الأحمر بالمنوفية، أنه تم توجيه قافلة عاجلة للمتضررين من ارتفاع منسوب النيل بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، كما سيتم توجيه قافلات أخرى للمناطق الأخرى المتضررة.

وأوضح موسى فى تصريحات لـ “فيتو” أن القافلة الموجهة لقرية دلهمو تحتوى على بطاطين ومراتب وخيام ومساعدات غذائية، لافتا إلى أن القوافل مستمرة لحين إنخفاض منسوب النيل.

