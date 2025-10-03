الجمعة 03 أكتوبر 2025
محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في النيل

محافظ المنوفية يزور المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داود من قرية جزى بمنوف تأثرت بتداعيات فيضان نهر النيل، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، رؤساء مراكز ومدن منوف والسادات.

 

توجيهات من محافظ المنوفية للأسر المتضررة

وخلال جولته، وجه محافظ المنوفية بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داود من قرية جزي وإنارته، وحصر الأراضي المتضررة وإعفائهم من الإيجار السنوي بالتنسيق مع الري، تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة، مشيرا إلى  أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرفع الجسر وتقديم الدعم اللازم وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم الكامل للأسر التي تضررت جراء الفيضان، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

 

قرارات محافظ المنوفية 


وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة نفذت بالفعل عددًا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الموقف وضمان استمرار حركة المواطنين بين القرى والمراكز، شملت:


حصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على النيل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه.


قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بردم ورفع منسوب طريق معدية أبو زيد ببجريس بحوالي 600 طن من نواتج الهدم ومخلفات البناء، وطريق معدية القطة عزبة التفتيش بحوالي 500 طن.


رفعت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف منسوب الطريق الخاص بمعدية الكرامة بحوالي 750 من الأتربة  طن، ومعدية الأخماس بنحو 300 طن.


وأكد محافظ المنوفية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساعدة  المتضررين وحماية المواطنين.

