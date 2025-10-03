السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيدات بعزبة التاج القبلية بأشمون يستخدمن مياه الفيضان في غسل الأواني (فيديو)

سيدات العزبة القبلية
سيدات العزبة القبلية بأشمون يغسلن الآوانى بمياه الفيضان

اضطرت سيدات عزبة التاج القبلية، التابعة لقرية دلهمو بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى غسل الأواني باستخدام مياه الفيضان التي غمرت المنطقة، بعدما ارتفع منسوب نهر النيل صباح اليوم الجمعة، مما أدى إلى تسرب المياه إلى منازل وأراضي العزبة.

 

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

وشهدت عزبة التاج القبلية، التابعة لقرية دلهمو بمركز أشمون في محافظة المنوفية، ارتفاعًا في منسوب مياه نهر النيل صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى غمر عدد من المنازل والأراضي الزراعية. 

وفي عزبة التاج القبلية التابعة للقرية، اضطر العديد من الأهالي إلى المكوث فوق أسطح منازلهم بعد أن غمرت المياه الأدوار السفلية، فيما استعانوا بسلالم ومعديات خشبية للصعود إلى أعلى المنازل.

القوارب وسيلة التنقل الأساسية بالقرية

كما تحولت القوارب الصغيرة إلى وسيلة التنقل الأساسية داخل القرية، حيث يستخدمها الأهالي للعبور إلى الجانب الآخر وشراء متطلباتهم اليومية أو العودة إلى منازلهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل، الأمر الذي تسبب في غرق مساحات واسعة من أراضي طرح النهر وعدد من منازل الأهالي.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وكانت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أصدرت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع منسوب النيل اشمون قرية دلهمو بالمنوفية فيضان النيل المنوفية

مواد متعلقة

أهالي دلهمو بالمنوفية يواجهون ارتفاع منسوب النيل بالسلالم والمعديات الخشب (فيديو)

محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في النيل

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

مصدر: غرق 1134 فدانًا بسبب فيضان النيل في المنوفية منذ بداية الموسم

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

الأكثر قراءة

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

حماس تعلن موافقتها على خطة ترامب والإفراج عن كل الأسرى لديها

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads