مصدر: غرق 1134 فدانًا بسبب فيضان النيل في المنوفية منذ بداية الموسم

شهدت محافظة المنوفية منذ صباح اليوم الجمعة، غرق نحو 50 فدانًا من الأراضي الزراعية بمناطق طرح النهر، بعد أن غمرتها مياه نهر النيل نتيجة ارتفاع المنسوب، وذلك بمركزي أشمون والسادات.

وأوضح مصدر بمديرية الزراعة بالمنوفية أن إجمالي المساحات التي تعرضت للغمر منذ بداية موسم فيضان النيل وصل إلى 1134 فدانًا موزعة على مراكز أشمون ومنوف والسادات والشهداء، مشيرًا إلى أن مركز أشمون وحده شهد غمر 786 فدانًا.

وأكد المصدر، أنه تم إصدار تحذيرات متكررة لمزارعي مناطق طرح النهر بضرورة عدم زراعة محاصيل إستراتيجية وإخلاء المنازل والأراضى قبل أن تغمرها المياه.

ويتابع مسؤولو الزراعة الموقف بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي والمزارعين المتضررين.

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل

وشهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

ولجأ المواطنون إلى المراكب للتنقل في شوارع قرية دلهمو في ظل الارتفاع الكبير في منسوب مياه النيل وتسربها إلى الأراضي الزراعية والمنازل.



تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وأرسلت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

