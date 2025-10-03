أهالي دلهمو بالمنوفية يواجهون ارتفاع منسوب النيل بالسلالم والمعديات الخشب (فيديو)

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، غمر مياه نهر النيل لعدد من الأراضي الزراعية والمنازل، ما دفع الأهالي للجوء إلى حلول بديلة لمواجهة الأزمة.

وفي عزبة التاج القبلية التابعة للقرية، اضطر العديد من الأهالي إلى المكوث فوق أسطح منازلهم بعد أن غمرت المياه الأدوار السفلية، فيما استعانوا بسلالم ومعديات خشبية للصعود إلى أعلى المنازل.

القوارب وسيلة التنقل الأساسية بالقرية

كما تحولت القوارب الصغيرة إلى وسيلة التنقل الأساسية داخل القرية، حيث يستخدمها الأهالي للعبور إلى الجانب الآخر وشراء متطلباتهم اليومية أو العودة إلى منازلهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل، الأمر الذي تسبب في غرق مساحات واسعة من أراضي طرح النهر وعدد من منازل الأهالي.

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وكانت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أصدرت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

