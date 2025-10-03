الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي دلهمو بالمنوفية يواجهون ارتفاع منسوب النيل بالسلالم والمعديات الخشب (فيديو)

سلالم ومعديات خشب،
سلالم ومعديات خشب، أهالى دلهمو بالمنوفية يواجهون إرتفاع منسو

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، غمر مياه نهر النيل لعدد من الأراضي الزراعية والمنازل، ما دفع الأهالي للجوء إلى حلول بديلة لمواجهة الأزمة.

 

وفي عزبة التاج القبلية التابعة للقرية، اضطر العديد من الأهالي إلى المكوث فوق أسطح منازلهم بعد أن غمرت المياه الأدوار السفلية، فيما استعانوا بسلالم ومعديات خشبية للصعود إلى أعلى المنازل.

القوارب وسيلة التنقل الأساسية بالقرية

كما تحولت القوارب الصغيرة إلى وسيلة التنقل الأساسية داخل القرية، حيث يستخدمها الأهالي للعبور إلى الجانب الآخر وشراء متطلباتهم اليومية أو العودة إلى منازلهم.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع منسوب مياه النيل، الأمر الذي تسبب في غرق مساحات واسعة من أراضي طرح النهر وعدد من منازل الأهالي.

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وكانت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أصدرت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع منسوب مياه النيل أشمون بمحافظة المنوفية قرية دلهمو بالمنوفية فيضان النيل فيضان النيل بقرية دلهمو

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه في النيل

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

مصدر: غرق 1134 فدانًا بسبب فيضان النيل في المنوفية منذ بداية الموسم

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads