بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

استغل عدد من أطفال قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، ارتفاع منسوب المياه وغمرها للأراضي والمنازل ومارسوا هواية السباحة.

كما لجأ أطفال آخرون في ذات القرية إلى استقلال جردل وطشت للسير وسط المياه.





فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وأرسلت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.