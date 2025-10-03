الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

طشت وسباحة أطفال
طشت وسباحة أطفال دلهمو يستغلون ارتفاع منسوب مياه النيل، فيتو

استغل عدد من أطفال قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، ارتفاع منسوب المياه وغمرها للأراضي والمنازل ومارسوا هواية السباحة.

كما لجأ أطفال آخرون في ذات القرية إلى استقلال جردل وطشت للسير وسط المياه.
 


فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وأرسلت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

 

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع منسوب النيل أشمون بمحافظة المنوفية اراضي طرح النهر دلهمو فيضان النيل قرية دلهمو

مواد متعلقة

مصدر: غرق 1134 فدانًا بسبب فيضان النيل في المنوفية منذ بداية الموسم

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

محافظ المنوفية يفتتح مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد تطويرها

ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بدون ترخيص في المنوفية

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

ظهور مفاجئ لتوفيق عكاشة في ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو وصور)

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتعدي ضابط شرطة على والدها بالإسكندرية

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بالطشت والسباحة، أطفال "دلهمو" يستغلون ارتفاع منسوب النيل للهلو والاستمتاع (فيديو وصور)

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

46 مليون جنيه حصيلة مزاد أمس الخميس لـ سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مهمة عن غرق أراضي طرح النهر في المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثانية من ربيع الآخر

سبب تخصيص الصباح والمساء بالأذكار

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads