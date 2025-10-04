محافظ المنوفية: قافلة عاجلة لدعم الأسر المتضررة من فيضان النيل

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة تداعيات فيضان نهر النيل بالمناطق المتضررة، واستعراض الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للأهالي، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، وفادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومحمد موسى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، وممثلي جمعيتين خيريتين، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

توحيد الجهود

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتوحيد الجهود التنفيذية والمجتمعية للتخفيف من الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه، مشدددًا على تنظيم قافلة عاجلة بالمشاركة المجتمعية لتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، تشمل إعانات غذائية ومستلزمات معيشية أساسية.

إجراءات استباقية

وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الموقف، من بينها تعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي وتزويده بالإنارة، بالإضافة إلى حصر كافة الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجار السنوي بالتنسيق مع وزارة الري.

وشدد "أبو ليمون" على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

ومن المقرر أن يجري المحافظ، اليوم، جولة ميدانية لتفقد عدد من المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، في إطار حرصه على التواصل المستمر مع المواطنين والوقوف بجانبهم، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

