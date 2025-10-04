السبت 04 أكتوبر 2025
مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرين فى حوادث منفصلة بطريقي الأوسطي والفيوم الصحراوي، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. 

كما جرت إزالة آثار الحوادث وتحرير المحاضر اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

حادث ميكروباص بالطريق الأوسطي

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير على الطريق الأوسطي صباح اليوم، وعند الانتقال تبين تعرض سيارة ميكروباص لحادث أدى لمصرع 4 أشخاص يقيمون في إحدى قرى محافظة بني سويف، بالإضافة إلى إصابة عدد من مستقلي السيارة.

و تم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

الطريق الأوسطي

وشهد الطريق ذاته حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقامت أجهزة الأمن بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث ورفع حطام الطريق.

انقلاب ميكروباص بطريق  الفيوم الصحراوي

في واقعة أخرى، أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي. 

وفور تلقي البلاغ، انتقلت شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما حررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إجراءات الأمن والسلامة

أكدت أجهزة الشرطة استمرار حملاتها لمراقبة الطرق الصحراوية والوسطى، والتدخل الفوري في الحوادث لضمان سلامة المواطنين، وإزالة أي آثار للحوادث بسرعة لتجنب أي ازدحام أو حوادث أخرى.

