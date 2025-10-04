السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تحرر 100 ألف مخالفة مرورية وتضبط 79 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات المخالفين لقوانين المرور؛في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفات بكافة صورها.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 100493 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الموقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).


كما تم فحص 1631 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 73 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

فى ذات السياق، واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 866 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص 114 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات.


كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المنظمة للمرور.

استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تكثيف الحملات المرورية والانضباطية بجميع محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية حملات المرور الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات أثناء القيادة وزارة الداخلية أخبار المرور الامن العام

مواد متعلقة

ضبط شخصين و5 سيدات لممارستهم أعمالا منافية عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

سقوط موظف خدمة عملاء بنك مزيف ببني سويف بتهمة النصب الإلكتروني

الداخلية تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

ضبط شخصين بتهمة تسميم الكلاب الضالة في الهرم

مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

كيف غيرت التكنولوجيا طرق البغاء؟.. "دعارة أون لاين" تطبيق هاتفي بديل لسمسار المتعة الحرام.. مباحث الآداب في مهمة خاصة لملاحقة الأعمال المنافية للآداب.. والإسكندرية تتصدر القائمة

حالة الطرق اليوم، انتظام الحركة المرورية ومرونة أمام قائدي السيارات وانتشار رجال الشرطة

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

توثيقها يمنح مصر تعويضًا من إثيوبيا، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر غرق أراضي طرح البحر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب منتصف تعاملات اليوم بالصاغة

تطورات سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

نتنياهو يعقد مشاورات طارئة دون حضور بن غفير وسموتريتش عقب رد حماس على خطة ترامب

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads