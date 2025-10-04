الداخلية تحرر 100 ألف مخالفة مرورية وتضبط 79 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات المخالفين لقوانين المرور؛في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفات بكافة صورها.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 100493 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الموقف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص).



كما تم فحص 1631 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين إيجابية 73 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

فى ذات السياق، واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 866 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، بالإضافة إلى فحص 114 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات.



كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المنظمة للمرور.

استمرار الحملات المرورية

تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تكثيف الحملات المرورية والانضباطية بجميع محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط على الطرق وحماية الأرواح والممتلكات.

