سقوط موظف خدمة عملاء بنك مزيف ببني سويف بتهمة النصب الإلكتروني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالي من حسابه البنكي باستخدام أسلوب احتيالي عبر الهاتف.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الجيزة اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى أنه موظف بخدمة عملاء البنك، وحصل منه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه البنكي.

عملية الضبط والتحريات

بإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف. وعثر بحوزته على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وتتبع الجرائم المالية والنصب الإلكتروني، وحماية المواطنين من الوقوع في فخها، من خلال التحريات المكثفة والقبض على مرتكبيها وضبط الأدلة بحزم.

