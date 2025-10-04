السبت 04 أكتوبر 2025
الداخلية تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين.

 

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 10 شركات و3 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص بالنصب على المواطنين، والإيهام بتنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، بزعم كونها شركات مرخصة، بينما كانت تهدف للاستيلاء على مبالغ مالية. كما تم الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بالمصداقية.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب. 

مصرع 4 وإصابة 19 آخرين فى حوادث مرورية بالأوسطي وصحراوي الفيوم

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

وعُثر بداخلها على مستندات وأدلة تثبت نشاطها غير القانوني، منها صور جوازات وتأشيرات سفر، تصاريح سفر، تذاكر طيران، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات المروجة.

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على متابعة ومراقبة جميع الشركات السياحية ومكاتب السفر لضمان التزامها بالقوانين، ومنع أي استغلال للمواطنين، سواء عبر الطرق التقليدية أو وسائل التواصل الحديثة.

