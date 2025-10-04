الداخلية تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحية "بدون ترخيص" للنصب على المواطنين

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة المتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 10 شركات و3 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص بالنصب على المواطنين، والإيهام بتنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، بزعم كونها شركات مرخصة، بينما كانت تهدف للاستيلاء على مبالغ مالية. كما تم الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بالمصداقية.

عملية الضبط والتحريات

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب.

وعُثر بداخلها على مستندات وأدلة تثبت نشاطها غير القانوني، منها صور جوازات وتأشيرات سفر، تصاريح سفر، تذاكر طيران، دفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات المروجة.

دور وزارة الداخلية:

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على متابعة ومراقبة جميع الشركات السياحية ومكاتب السفر لضمان التزامها بالقوانين، ومنع أي استغلال للمواطنين، سواء عبر الطرق التقليدية أو وسائل التواصل الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.