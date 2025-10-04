ضبط شخصين و5 سيدات لممارستهم أعمالا منافية عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على شخصين و5 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالجيزة عبر تطبيق هاتفي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين وخمس سيدات – إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول واثنتان لهما معلومات جنائية سابقة – باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

