تعرف على مواجهات الزمالك والمحلة في شهر أكتوبر

فريق الزمالك
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غزل المحلة اليوم السبت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

“فيتو” تستعرض أرقام مواجهات الفريقين في نفس شهر أكتوبر
- لعب الفريقان 13 مرة
- فاز الزمالك 9 مرات وتعادل مرتين وانهزم مرتين
- سجل الزمالك 26 هدف واستقبل 8 أهداف
- في يوم 04-10-1964 تعادل الفريقين 1-1 وسجل هدف الزمالك علي وهدان وفي نهاية الموسم فاز الفريق بالدوري

• مباريات الزمالك في نفس التاريخ
- لعب الفريق 6 مباريات فاز 3 مرات وتعادل 3 مرات
- سجل الفريق 11 هدفا واستقبل 6 أهداف

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

مشوار فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

وخاض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 مباريات رسمية مع الفريق الأبيض منذ تولي المهمة مطلع الموسم الجاري. 

مباريات يانيك فيريرا مع الزمالك جميعها كانت في الدوري المصري الممتاز.

وحقق البلجيكي الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلها.

وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 13 هدفا واستقبل 6 أهداف. 

