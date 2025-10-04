السبت 04 أكتوبر 2025
أفضل طرق طبيعية لتقليل الانتفاخ تحت العين

انتفاخات تحت العينين
تعاني الكثير من النساء من مشكلة الانتفاخ تحت العينين، خاصة بعد مرور أسبوع طويل من العمل المتواصل أو الانشغال بمسؤوليات الحياة اليومية. 

هذه المشكلة لا ترتبط فقط بقلة النوم، بل قد تتأثر أيضًا بالتوتر، النظام الغذائي غير الصحي، قلة شرب الماء، وحتى التغيرات الهرمونية.

فوائد الزيت الحار، مخزن للأوميجا-3 لصحة القلب والدماغ

لفتيات الجامعة، نصائح لتفادي إجهاد البشرة الناتج عن نزولك يوميا

ورغم أن منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تساعد، إلا أن الكثيرات يفضلن اللجوء إلى الحلول الطبيعية الآمنة والسهلة التطبيق في المنزل. 

أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الانتفاخ تحت العين بعد أسبوع طويل من التعب ليس مشكلة جمالية فحسب، بل هو إشارة من الجسم لضرورة الراحة والعناية بالنفس.

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الحلول الطبيعية يمكن أن تحقق نتائج ملحوظة دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة الثمن. لكن الأهم من ذلك هو تبني أسلوب حياة صحي يشمل النوم الكافي، شرب الماء، التغذية السليمة، وتقليل التوتر. 
 


وصفات طبيعية لعلاج انتفاخات تحت العين

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أبرز الطرق الطبيعية التي يمكن أن تقلل من مظهر الانتفاخ تحت العين، وتعيد النضارة للوجه بعد أيام مرهقة.

للعناية تحت العين
1- الكمادات الباردة

البرودة تعتبر من أسرع وأبسط الوسائل لتقليل التورم. يمكن استخدام مكعبات الثلج ملفوفة في قطعة قماش نظيفة، أو وضع ملعقتين معدنيتين في الفريزر لعدة دقائق ثم وضعهما على منطقة تحت العين. البرودة تعمل على انقباض الأوعية الدموية، مما يقلل من التورم والانتفاخ، ويمنح العين مظهرًا أكثر حيوية. هذه الطريقة فعالة جدًا خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة.

 

2- أكياس الشاي

يعد الشاي الأخضر أو الأسود علاجًا منزليًا شهيرًا للانتفاخات. يحتوي الشاي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وشد الجلد تحت العين. يمكن غلي كيسين من الشاي، ثم تبريدهما في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وبعدها وضعهما على العينين المغلقتين لمدة 10-15 دقيقة. هذه الوصفة تساهم في تقليل التورم وتفتيح الهالات في الوقت نفسه.

 

3- شرائح الخيار

الخيار من أكثر الوصفات الطبيعية ارتباطًا بالعناية بالعينين. فهو غني بالماء ومضادات الأكسدة التي تهدئ البشرة وتقلل من الالتهابات. وضع شرائح باردة من الخيار على العينين لمدة 15 دقيقة يساهم في تقليل الانتفاخ بشكل ملحوظ، كما يترك إحساسًا منعشًا بعد يوم طويل من التعب. يمكن تكرار هذه الطريقة يوميًا كروتين بسيط للعناية بالبشرة.

 

4- ماء الورد

يعتبر ماء الورد من أقدم العلاجات الطبيعية للجمال. فهو يهدئ البشرة وينعشها، كما يساعد على شد المسام. يمكن غمس قطعة قطن في ماء الورد المبرد ووضعها على العينين لمدة 10 دقائق. هذه الوصفة لا تقلل فقط من التورم، بل تمنح إحساسًا بالاسترخاء والراحة بعد أسبوع مرهق، مما يجعلها مثالية قبل النوم أو في عطلة نهاية الأسبوع.

 

5- التدليك الخفيف

التدليك اللطيف حول منطقة العينين يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتصريف السوائل المتجمعة التي تسبب الانتفاخ. يمكن استخدام أطراف الأصابع للتربيت الخفيف من الزاوية الداخلية للعين إلى الخارج بحركات دائرية صغيرة. يُفضل القيام بهذه الخطوة باستخدام زيت طبيعي مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، مما يزيد من الترطيب ويمنح المنطقة مظهرًا أكثر إشراقًا.

انتفاخات تحت العينين
6- شرب الماء بكثرة

أحيانًا يكون السبب الأساسي للانتفاخ هو احتباس السوائل الناتج عن قلة شرب الماء أو تناول أطعمة عالية بالملح. لذلك فإن شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم (ما بين 7 إلى 8 أكواب) يساعد الجسم على التخلص من السموم، ويمنع تجمع السوائل تحت العين. هذه الخطوة الأساسية لا غنى عنها مهما كانت الطرق الأخرى المستخدمة.

 

7- النوم الكافي

قلة النوم أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى انتفاخ العين. الحصول على 7-8 ساعات من النوم الليلي المنتظم يساعد الجسم على التجدد ويقلل من ظهور التورم. كما أن النوم بوضعية صحيحة له دور مهم، حيث يُنصح باستخدام وسادة إضافية لرفع الرأس قليلًا أثناء النوم لمنع تجمع السوائل حول العينين.

 

8- النظام الغذائي الصحي

الطعام الذي نتناوله ينعكس مباشرة على صحة البشرة ومظهر العينين. تقليل استهلاك الأطعمة المالحة والجاهزة والمليئة بالدهون يساعد على منع احتباس السوائل، بينما تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل التوت، البرتقال، السبانخ، والجزر يساهم في دعم صحة الجلد ومنع الانتفاخ.

 

9- الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا من المكونات الطبيعية ذات الخصائص المهدئة والمرطبة. يمكن وضع طبقة رقيقة من جل الصبار المبرد تحت العينين وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله. هذه الوصفة تساعد على تقليل التورم بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، كما أنها تغذي البشرة وتحافظ على مرونتها.

 

10- الراحة الذهنية وتقليل التوتر

لا يمكن إغفال دور الصحة النفسية في ظهور مشكلات البشرة. التوتر والإجهاد المستمر ينعكسان على الوجه في صورة انتفاخ وهالات سوداء. لذلك فإن تخصيص وقت للراحة الذهنية من خلال التأمل، التنفس العميق، أو ممارسة اليوجا يساعد على تهدئة الجسم والعقل، وبالتالي تقليل فرص ظهور الانتفاخ تحت العينين.
 

