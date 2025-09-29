البقع الداكنة بالبشرة من أكثر المشكلات الجلدية التي تسبب القلق والإزعاج، خاصة للنساء، حيث تؤثر على صفاء ونضارة الوجه وتجعل مظهر البشرة غير موحد.

هذه البقع قد تظهر نتيجة عدة عوامل مثل التعرض للشمس لفترات طويلة، والتغيرات الهرمونية، وآثار حب الشباب، والتقدم في العمر أو حتى بعض العادات الخاطئة في العناية بالبشرة.

أسباب ظهور البقع الداكنة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب ظهور البقع الداكنة بالبشرة:-

التعرض المفرط لأشعة الشمس، والأشعة فوق البنفسجية تحفز إنتاج صبغة الميلانين التي تسبب اسمرار الجلد وظهور البقع.

التغيرات الهرمونية، مثل الحمل أو استخدام حبوب منع الحمل، مما يؤدي لظهور ما يعرف بـ "الكلف".

آثار حب الشباب والجروح، وبعد شفاء الحبوب أو الجروح، قد تترك بقعًا غامقة.

التقدم في العمر، حيث يقل تجدد الخلايا ويظهر ما يعرف بـ "بقع الشيخوخة".

استخدام منتجات غير مناسبة للبشرة أو ذات مواد كيميائية قوية.

نصائح مهمة تخلصك من البقع الداكنة بالبشرة

طرق طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

وأضافت أن هناك طرق طبيعية تخلصك من البقع الداكنة بالبشرة، منها:-

عصير الليمون، حيث يحتوي على فيتامين C الذي يعمل على تفتيح البشرة، لكن يجب استخدامه بحذر وتجنّب التعرض للشمس بعد وضعه.

الصبار، وهو غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مهدئة تساعد على تجديد الخلايا وتقليل التصبغات.

خل التفاح، وهو يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تقشير الجلد وتفتيح البقع.

العسل مع الكركم، والكركم مضاد طبيعي للتصبغات، والعسل يرطب البشرة ويجعلها أكثر صفاء.

الحليب أو الزبادي، لاحتوائهما على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير الجلد بلطف وتفتيح المناطق الغامقة.

نصائح وقائية لتجنب ظهور البقع الداكنة

وتابعت، أنه لتجنب ظهور البقع الداكنة بالبشرة يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

استخدام واقي شمس مناسب يوميا حتى في الشتاء.

تجنب العبث بالبثور أو الحبوب حتى لا تترك آثارا.

اختيار منتجات عناية بالبشرة خالية من المواد الضارة مثل الكحول أو العطور القوية.

الاهتمام بالتغذية السليمة وشرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب البشرة.

النوم الجيد لتجديد الخلايا بشكل طبيعي.

