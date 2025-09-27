خطوات العناية بالبشرة، لمن تضطر لوضع مكياج كل يوم

خطوات العناية بالبشرة، تعتمد الكثير من النساء على مستحضرات التجميل بشكل يومي، سواء بحكم طبيعة العمل الذي يتطلب مظهرًا متألقًا، أو بسبب الرغبة في الظهور بإطلالة مرتبة طوال الوقت.





ورغم أن المكياج يمنح إشراقة فورية للوجه، إلا أن الاستخدام المستمر له قد يرهق البشرة إذا لم تتم العناية بها بشكل صحيح.



لذلك، فإن العناية اليومية تصبح ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها.



أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن وضع المكياج يوميًا قد يكون ضرورة عند بعض النساء، لكنه لا يعني التضحية بصحة البشرة، فالاستخدام المنتظم للمكياج يحتاج عناية يومية بالبشرة.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، خطوات أساسية تساعد كل امرأة تضطر لاستخدام المكياج يوميًا على حماية بشرتها من الأضرار المحتملة.

التنظيف العميق بداية ونهاية اليوم

يُعد تنظيف البشرة الخطوة الأولى والأهم في الروتين اليومي. قبل وضع المكياج يجب أن تكون البشرة خالية من أي شوائب أو دهون زائدة حتى لا يتسبب ذلك في انسداد المسام.

يجب استخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة صباحًا لإزالة الأتربة وبقايا الزيوت الطبيعية التي تراكمت أثناء النوم.

وفي نهاية اليوم، يجب إزالة المكياج باستخدام مزيل مخصص مثل الميكاب ريموفر أو المياه الميسيلار، ثم غسل الوجه جيدًا بالغسول المناسب. إهمال هذه الخطوة يؤدي إلى تراكم المستحضرات في المسام وظهور الحبوب والبقع.

العناية بالبشرة مع المكياج

استخدام التونر لإعادة التوازن

بعد التنظيف، يأتي دور التونر لإعادة توازن درجة الحموضة (pH) في البشرة، كما يساعد على شد المسام والتقليل من إفراز الدهون الزائدة. يمكن اختيار تونر خالٍ من الكحول للبشرة الجافة أو الحساسة، أو تونر يحتوي على مكونات منشطة كالشاي الأخضر أو ماء الورد للبشرة الدهنية والمختلطة.

الترطيب أساسي قبل المكياج وبعده

الكثير من النساء يعتقدن أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب، وهو اعتقاد خاطئ. جميع أنواع البشرة تحتاج إلى كريم مرطب مناسب. الترطيب قبل المكياج يساعد على تكوين طبقة حماية ويجعل تطبيق كريم الأساس أسهل وأكثر نعومة. أما الترطيب الليلي بعد إزالة المكياج فيساعد على إصلاح الخلايا وتجديدها.

فلابد من استخدام مرطبات خفيفة وسريعة الامتصاص في الصباح، وكريمات أكثر غنى بالمغذيات أثناء الليل.

واقي الشمس ضرورة يومية

حتى وإن كان المكياج يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، إلا أنه غالبًا لا يكون كافيًا. لذا من المهم وضع واقٍ للشمس قبل المكياج لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التصبغات والتجاعيد المبكرة. اختيار واقٍ مناسب بخفة تركيبة تناسب الاستخدام اليومي يساعد على تقليل الأضرار طويلة المدى.

اختيار مستحضرات مكياج آمنة

من المهم الاستثمار في منتجات تجميل عالية الجودة وخالية من المواد الضارة مثل الزيوت المعدنية أو البارابين. المستحضرات ذات القوام الخفيف أو التي تُسمى Non-Comedogenic تقلل من احتمالية انسداد المسام. كما يُفضل اختيار كريم أساس بتركيبة مرطبة للبشرة الجافة، أو تركيبة مطفية للبشرة الدهنية.

استخدام البرايمر قبل المكياج

البرايمر خطوة يغفل عنها الكثيرون لكنها شديدة الأهمية لمن تضع المكياج يوميًا. فهو يشكل طبقة عازلة بين البشرة ومستحضرات التجميل، مما يقلل من تأثيرها المباشر على المسام. كما يساعد على ثبات المكياج لفترة أطول ويحسن مظهر البشرة.

التقشير المنتظم لإزالة الخلايا الميتة

التعرض اليومي للمكياج قد يسرّع من تراكم الخلايا الميتة ويجعل البشرة باهتة. لذلك، ينصح بعمل تقشير لطيف مرة أو مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر كيميائي يحتوي على أحماض الفواكه (AHA) أو مقشر ميكانيكي ناعم. هذه الخطوة تساعد على تجديد البشرة وتحفيز الكولاجين ومنح الوجه مظهرًا صحيًا.

أقنعة العناية الداعمة

يمكن استخدام أقنعة طبيعية أو طبية في الروتين الأسبوعي. على سبيل المثال:

قناع الطين: للبشرة الدهنية لتنظيف المسام وامتصاص الزيوت الزائدة.

قناع الترطيب بالجيل أو الألوفيرا: للبشرة الجافة لترطيب عميق.

الأقنعة الورقية الغنية بالفيتامينات: لتهدئة البشرة المجهدة من المكياج.

الاهتمام بمنطقة العيون

منطقة العينين هي الأكثر تأثرًا بالمكياج، خاصة عند استخدام الكحل أو الماسكارا بشكل يومي. لذا ينصح باستخدام مزيل مكياج مخصص للعيون لطيف التركيبة، ثم تطبيق كريم عيون غني بمضادات الأكسدة والكولاجين للوقاية من الخطوط الدقيقة والانتفاخ.

خطوات العناية بالبشرة

الروتين الليلي لإصلاح البشرة

خلال الليل، تدخل البشرة في مرحلة تجديد طبيعي. لذا يجب الاستفادة من هذه الفترة باستخدام سيرومات تحتوي على مكونات فعالة مثل فيتامين C لمقاومة الأكسدة، أو حمض الهيالورونيك لترطيب عميق، أو الريتينول لتحفيز إنتاج الكولاجين ومحاربة علامات التقدم في السن.

شرب الماء والتغذية السليمة

العناية بالبشرة لا تقتصر على المستحضرات الخارجية فقط، بل تبدأ من الداخل. شرب كمية كافية من الماء (لا تقل عن 8 أكواب يوميًا) يساعد على ترطيب الجلد طبيعيًا.

كما أن تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات مثل الخضروات الورقية، الفواكه الطازجة، والمكسرات يعزز صحة البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

منح البشرة إجازة من المكياج

على الرغم من أن بعض النساء لا يستطعن الاستغناء عن المكياج يوميًا، إلا أن منح البشرة يومًا واحدًا على الأقل أسبوعيًا للراحة بدون مكياج يعد خطوة ضرورية. هذا اليوم يتيح للبشرة التنفس والتجدد بعيدًا عن تأثير المستحضرات.

