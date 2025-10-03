الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

تقدم فريق الاتحاد السكندري علي المقاولون العرب بهدف دون رد في الشوط الأول بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز

أحرز هدف الاتحاد فادي فريد في الدقيقة 38.

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: عمرو صالح - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - أبو بكر ليادي

خط الوسط: عبد الغني محمد - محمد توني - ناصر ناصر - محمد كناريا

خط الهجوم: فافيور أكيم - فادي فريد

البدلاء: محمود جنش - محمد سامي - سيفوري إيزاك - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - عمرو جمعة - أحمد عيد - جون إيبوكا - إسلام سمير.

تشكيل المقاولون العرب

وبدء المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: جوزيف أوشايا - محمد حامد - إسلام عبد اللإه - أمير عابد - أحمد مجدي كهربا

خط الوسط: مصطفى جمال - عمر الوحش - إسلام جابر

الهجوم: محمد عنتر - تشارلز باسي

البدلاء: محمد فوزي - السيد أبو أمنة - عبد الرحمن سمانة - شكري نجيب - أحمد الطيب - مصطفى صبحي - إبراهيم القاضي - نادر هشام - كالو أونيماتشي

