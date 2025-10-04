تأكد غياب ثنائي المصري باهر المحمدي وحسن علي عن مباراة أمام سموحة

تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وحسن علي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الحادية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة في الدوري المصري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعد حصول المحمدي على الإنذار الثاني والكارت الأحمر وحصول حسن علي على الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز المصري بهدف للا شيء.

المصري والبنك الأهلي

وحقق النادي المصري فوزا مثيرا أمام نظيره البنك الأهلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ونجح أحمد القرموطي في تسجيل هدف الفوز لصالح المصري في الدقيقة 46.

وتعرض باهر المحمدي لاعب المصري للطرد في الدقيقة 53، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة.

أمامهما: عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي، أحمد القرموطي.

الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، الناشئ محمود أشرف، ميدو جابر، كينجسلي أيدوو.

تشكيل البنك الأهلي أمام المصري

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: يعقوبو - محمود الجزار - مصطفى الزناري - هشام صلاح.

خط الوسط: محمد فتحي - محمد بن شرقي.

أمامهما: مصطفى شلبي - أحمد النادري - أسامة فيصل.

الهجوم: أحمد ريان.

البدلاء: أحمد صبحي - سعيدو سيمبوري - محمد إبراهيم - محمود عماد - أحمد مدبولي - سيد نيمار - أحمد أمين أوفا - مصطفى دويدار - ياو أنور دوو.

ترتيب البنك الأهلي والمصري

وبتلك النتيجة يحتل المصري صدارة الدوري الممتاز، مؤقتا برصيد 18 نقطة، وخلفه الزمالك صاحب الـ 17 نقطة لكن بعدد مباريات أقل، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

