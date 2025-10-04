السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب، أمام تشيلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو في كأس العالم للشباب.

 

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي


وخسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام  نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.


موعد مباراة مصر وتشيلي والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره منتخب تشيلي مستضيف البطولة، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في مدينة سانتياجو بتشيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر أسامة نبيه تشيلي تشكيل منتخب مصر تمام تشيلي

مواد متعلقة

تأكد غياب ثنائي المصري باهر المحمدي وحسن علي عن مباراة أمام سموحة

الاتحاد يفوز علي المقاولون العرب 2-1 في الدوري الممتاز

الاتحاد يتقدم على المقاولون العرب بهدف في الشوط الأول بالدوري الممتاز

أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الجيش الرواندي يصل القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا(صور)

مونديال الشباب، منتخب مصر يواجه تشيلي بالزي التقليدي

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

الأكثر قراءة

ترامب ينشر رد حماس على خطته بمنصة تروث سوشيال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

مصر ترحب برد حركة حماس على مقترح ترامب بشأن غزة

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
ماكرون: إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وشيكان القناة 12 العبرية: نتنياهو فوجئ بموقف ترامب من قبول حماس خطة غزة