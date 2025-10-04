تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب، أمام تشيلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو في كأس العالم للشباب.

تشكيل منتخب مصر أمام تشيلي



وخسر منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 سنة، أمام نيوزيلندا، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو، في الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.



موعد مباراة مصر وتشيلي والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر للشباب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات نظيره منتخب تشيلي مستضيف البطولة، على ملعب خوليو مارتينيز بالعاصمة التشيلية سانتياجو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 02:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في مدينة سانتياجو بتشيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.