الاتحاد يفوز علي المقاولون العرب 2-1 في الدوري الممتاز

الاتح
الاتح

فاز فريق الاتحاد السكندري علي المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما  مساء اليوم بالجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي الاتحاد السكندري فادي فريد في الدقيقة 38 وفيفور أكيم في الدقيقة 78.

وأحرز هدف المقاولون العرب شكري نجيب في الدقيقة 61

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: عمرو صالح - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - أبو بكر ليادي

خط الوسط: عبد الغني محمد - محمد توني - ناصر ناصر - محمد كناريا

خط الهجوم: فافيور أكيم - فادي فريد

البدلاء: محمود جنش - محمد سامي - سيفوري إيزاك - عبد الرحمن بودي - أحمد محمود - عمرو جمعة - أحمد عيد - جون إيبوكا - إسلام سمير.

تشكيل المقاولون العرب 

وبدأ  المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: جوزيف أوشايا - محمد حامد - إسلام عبد اللإه - أمير عابد - أحمد مجدي كهربا

خط الوسط: مصطفى جمال - عمر الوحش - إسلام جابر

الهجوم: محمد عنتر - تشارلز باسي

البدلاء: محمد فوزي - السيد أبو أمنة - عبد الرحمن سمانة - شكري نجيب - أحمد الطيب - مصطفى صبحي - إبراهيم القاضي - نادر هشام - كالو أونيماتشي

