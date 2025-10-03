صلاح محسن يقود تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي المصري تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

محمود حمدي لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

حسن علي، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم، عمر الساعي ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء: عصام ثروت، كريم العراقي ، أحمد منصور، محمد هاشم، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، الناشئ محمود أشرف، ميدو جابر، كينجسلي ايدوو

البنك الأهلي ضد المصري

ويسعى فريق المصري لاستعادة صدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلفا للزمالك صاحب الـ 17 نقطة بينما يخوض البنك اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري

وتذاع مباراة البنك الأهلي ضد المصري في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري للمباريات.

