أسامة فيصل يقود البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة المصري فى الدوري



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى ..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع ..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط ..محمد فتحى، محمد بن شرقي، احمد النادري، مصطفى شلبي

خط الهجوم ..احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، احمد امين اوفا، محمد إبراهيم، احمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو انور، داو سيريل

البنك الأهلي ضد المصري

ويسعى فريق المصري لاستعادة صدارة الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلفا للزمالك صاحب الـ 17 نقطة بينما يخوض البنك اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي ضد المصري

وتذاع مباراة البنك الأهلي ضد المصري في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري للمباريات.

وتشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة، والأهلي مع كهرباء الإسماعيلية فيما يغيب بيراميدز عن لقاءات الجولة، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت نظرًا لارتباطه بمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

