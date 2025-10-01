الأربعاء 01 أكتوبر 2025
إنتر ميلان يكتسح سولافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق فوز كبير على نظيره سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.


وأحرز أهداف إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 30 ودينزل دومفريس في الدقيقة 34.

وأضاف لاوتارو هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

تشكيل إنتر ميلان 

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيتش، أتشيربي، باستوني، دومفريس.

خط الوسط: سوسيتش، كالهاناوغلو، زيلينسكي.

خط الهجوم: ديماركو، تورام، لاوتارو مارتينيز.

وبهذه النتيجة يصل إنتر ميلان إلى المركز الثالث في مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، في المقابل احتل سلافيا براج المركز 26 برصيد نقطة واحدة فقط.

