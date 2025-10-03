لقاءات مثيرة في الجولة الثانية بالدوري الأوروبي، أستون فيلا يواصل صحوته، "معجزة" حارس ليل تسقط روما، وفوز قاتل لبورتو على النجم الأحمر

أقيمت مساء أمس الخميس مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" وامتدت حتى صباح اليوم الجمعة.

وشهدت الجولة الثانية صراعا شرسا بين الفرق حيث واصل أستون فيلا الإنجليزي صحوته بفوز ثالث تواليا ضمن مختلف المسابقات بعد تغلبه على مضيفه فينورد الهولندي 2-0 فيما أسقط ليل الفرنسي ومواطنه ليون تواليا روما الإيطالي وسالزبورج النمسوي 1-0 و2-0 وحقق بورتو البرتغالي فوزًا قاتلًا على ضيفه النجم الأحمر الصربي 2-1.

مباراة أستون فيلا الإنكليزي وفينورد الهولندي

انتظر استون فيلا حتى الشوط الثاني لتأمين الفوز بهدفي الأرجنتيني إيميليانو بوينديا في الدقيقة 61 والاسكتلندي جون ماكغين في الدقيقة 79.

ورفع فيلا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ميدتيلاند الدنماركي ودينامو زغرب الكرواتي إثر فوزهما على نوتنجهام فوريست الإنجليزي 3-2 وماكابي تل أبيب الإسرائيلي 3-1 تواليا.

يشاركهم في الصدارة 4 فرق أخرى هي براغا البرتغالي وليل وليون وبورتو.

مباراة ليل وروما

وفاز ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي 1-0 في مباراة تألق خلالها حارسه التركي بيركي أوزير بتصديه لثلاث محاولات لتسديد ركلة جزاء.

ويدين ليل بفوزه على الملعب الأولمبي بهدف مهاجمه الأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون في الدقيقة 6 لحارسه أوزير الذي فرض نفسه نجما للمباراة بعدما تصدى لركلة جزاء نفذت ثلاث مرات، احتسبها الحكم في الدقيقة 81 بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على الجزائري عيسى ماندي داخل المنطقة المحرمة، نفذها البديل الأوكراني أرتيم دوفبيك على يسار الحارس الذي تصدى لها.

وطالب الحكم بإعادة الركلة بسبب دخول لاعبي ليل إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذها، فانبرى لها دوفبيك وصدها أوزير مجددا في سيناريو مشابه، قبل أن يطالب الحكم بإعادتها للمرة الثالثة بسبب خروج الحارس من مرماه، ليعود أوزير للتألق بتصديه للمهاجم الشاب الأرجنتيني ماتياس سوليه الذي سددها الكرة على الجهة اليمنى.

وكان روما استهل مشواره في المسابقة التي حل فيها وصيفا عام 2023 بفوز ثمين على مضيفه نيس الفرنسي 2-1، فيما تغلب ليل على بران بيرجن النرويجي 2-1.

كما أنهى ليل القادم من خسارتين تواليا في الدوري، سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لمضيفه في مختلف المسابقات.

ليون وسالزبورج النمساوي

أما ليون فحقق فوزه الثاني على ضيفه سالزبورج النمساوي 2-0 بهدفي الأوروجوياني مارتين ساتريانو (11) والهولندي روبن كلويفرت (57) بعدما أهدر زميلهما التشيكي بافيل شولتس ركلة جزاء (7).

فنربخشة مع نيس

ومني نيس بخسارته الثانية وجاءت أمام مضيفه فنربخشه التركي بهدفي كيريم أكتوركوغلو (3 و25) مقابل هدف الإسباني كيفن كارلوس (37 من ركلة جزاء).

لودوجوريتس مع ريال بيتيس

وافتتح ريال بيتيس الإسباني رصيده من الانتصارات بعد فوزه علي لودوجوريتس البلغاري بهدفي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (31) وسون هيدالغو خطأ في مرمى فريقه (53).

مباراة بولونيا الإيطالي وفرايبورج الألماني

وواصل بولونيا الإيطالي بتعادله أمام ضيفه فرايبورج الألماني 1-1 دوامة هدر النقاط حيث فشل في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات، منها خسارة أمام استون فيلا الانجليزي 0-1 في الجولة الأولى.

تقدم بولونيا بهدف مهاجمه ريكاردو أورسيليني (29)، وأدرك فرايبورج التعادل عبر الدولي النمساوي تشوكوبويكي أدمو (57 من ركلة جزاء).

بورتو مع النجم الأحمر

وقاد الشاب رودريغو مورا (18 عامًا) بورتو إلى فوز قاتل على ضيفه النجم الأحمر 2-1 بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 90.

وكان أصحاب الأرض تقدموا عبر البرازيلي وليام جوميس من ركلة جزاء في الدقيقة (8) قبل أن يعادل فاسيلييه كوستوف النتيجة في الدقيقة (32).

مباراة فيكتوريا بلزن ومالمو

وفاز فيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3-0

ويونج بويز السويسري على مضيفه إف سي أس بي الروماني 2-0،

وبران بيرجن النرويجي على إف سي أوتريخت الهولندي 1-0

وخسر سلتيك الإسكتلندي أمام ضيفه براغا البرتغالي 0-2

وسقط رينجز أمام مضيفه شتورم جراتس النمساوي 1-2،

وهزم باناثينايكوس اليوناني على أرضه أمام جو أهيد إيجلز الهولندي 1-2.

وتغلب جنك البلجيكي على فيرينتسفاروش المجري بهدف نظيف، كما سلتا فيجو الإسباني على ضيفه باوك اليوناني 3-1 وبازل السويسري على شتوتغارت الألماني 2-0، وبلزن التشيكي على مالمو السويدي 3-0 في مباراة أشهرت فيها البطاقة الحمراء ثلاث مرات.

