السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

استقر عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع:أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو. 

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمد شريف وأشرف بن شرقي. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

 ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في مباراته المقبلة ببطولة الدوري الممتاز غدا السبت الموافق 4 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

 وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كهرباء الاسماعيلية النادي الأهلي الدوري الممتاز عماد النحاس

مواد متعلقة

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المصري يخطف فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بهدف ويتصدر الدوري الممتاز مؤقتا

كل ما تريد معرفته عن انتخابات النادي الأهلي.. موعد انعقاد الجمعية العمومية.. قائمة المرشحين.. والمقاعد المحسومة بالتزكية وأبرزها رئاسة الخطيب

سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتوريكو وموقف ميسي

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

المصري والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بالدوري الممتاز

نجم برشلونة: فخور بجذوري السورية وحلمي التتويج بالألقاب مع الفريق (فيديو)

حسم 5 مقاعد بالتزكية بانتخابات الأهلي، والمنافسة تشتعل على العضوية فوق السن (تقرير)

الأكثر قراءة

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

حماس تعلن موافقتها على خطة ترامب والإفراج عن كل الأسرى لديها

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads