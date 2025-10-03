الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

الأهلي
الأهلي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود الخطيب ياسين منصور خالد مرتجى الأهلي

مواد متعلقة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

عودة زيزو، عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أبو قير للأسمدة ينفرد بالصدارة والبلدية يتذيل، جدول ترتيب دوري المحترفين

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يواصل السقوط بخسارة جديدة أمام سموحة بثنائية نظيفة

وادي دجلة يكتسح الزمالك بسداسية في دوري الكرة النسائية

دومينيك سوبوسلاي يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال ومدة غيابه

سيدات الأهلي يسقط أمام مسار 3-2 في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads