مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط طن أسماك مملحة غير صالحة

وأسفرت الحملات التي استمرت يومين عن تحرير 140 محضرًا لمخابز مخالفة بسبب نقص الوزن وعدم النظافة وعدم مطابقة المواصفات، وتحرير 91 محضرًا لأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى، ضبط أكثر من طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية تلا.

كما تم ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بناحية قويسنا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والمصانع لضبط الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع التأكيد على توافر السلع الأساسية والتصدي لأي ممارسات احتكارية، والتفاعل الفوري مع البلاغات الخاصة بالغش التجاري حمايةً للمواطنين.

