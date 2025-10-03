الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

مصادرة طن أسماك مملحة
مصادرة طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط طن أسماك مملحة غير صالحة

وأسفرت الحملات التي استمرت يومين عن تحرير 140 محضرًا لمخابز مخالفة بسبب نقص الوزن وعدم النظافة وعدم مطابقة المواصفات، وتحرير 91 محضرًا لأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومخالفات أخرى، ضبط أكثر من طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية تلا.

كما تم ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بناحية قويسنا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والمصانع لضبط الأسعار ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع التأكيد على توافر السلع الأساسية والتصدي لأي ممارسات احتكارية، والتفاعل الفوري مع البلاغات الخاصة بالغش التجاري حمايةً للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حملات تموينية مكثفة مديرية التموين والتجارة الداخلية المنوفية

مواد متعلقة

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

محافظ المنوفية يفتتح مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد تطويرها

ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بدون ترخيص في المنوفية

مقتل مسنة داخل منزلها في ظروف غامضة بالمنوفية

هروب جماعي من مدرسة الباجور الثانوية، وتعليم المنوفية تعد بإعادة الانضباط (صور)

صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور أثناء زيارة رئيس الوزراء للمنوفية (فيديو)

استبعاد مديرة مدرسة ببركة السبع بسبب الدعاية الانتخابية داخل الفصول

تعليم المنوفية تبدأ تدريب طلاب الابتدائي على عبور الطريق حفاظًا على أرواحهم

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads