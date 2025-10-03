الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

غرق أراضي ومنازل
غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وأرسلت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

مدبولى: ارتفاع منسوب النيل سيعرض أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة للغمر

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استعدادات مسبقة للتعامل مع تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى تصريف كميات مياه أعلى من المعدلات الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غمر أراضي طرح النهر وبعض العشش والمباني العشوائية، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت متأهبة منذ فترة طويلة لمثل هذه الموجة من الفيضانات، خصوصًا بعد ما شهدته السودان من فيضانات أخيرة، مشددًا على أن بعض الأراضي المتعدى عليها بطول مجرى النيل ستكون الأكثر عرضة للغمر خلال الأسابيع المقبل، وعلى جميع الأهالي سرعة الاستجابة للتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع منسوب النيل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنوفية فيضان النيل قرية دلهمو محافظة المنوفية مركز أشمون فى محافظة المنوفية

مواد متعلقة

مصادرة طن أسماك مملحة غير صالح للاستهلاك بالمنوفية

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

محافظ المنوفية يفتتح مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد تطويرها

ضبط مركز لعلاج السمنة والنحافة بدون ترخيص في المنوفية

مقتل مسنة داخل منزلها في ظروف غامضة بالمنوفية

هروب جماعي من مدرسة الباجور الثانوية، وتعليم المنوفية تعد بإعادة الانضباط (صور)

صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور أثناء زيارة رئيس الوزراء للمنوفية (فيديو)

استبعاد مديرة مدرسة ببركة السبع بسبب الدعاية الانتخابية داخل الفصول

الأكثر قراءة

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

فيضان النيل يقترب، إخلاء عاجل لمنازل وأراضي طرح النهر في أشمون بالمنوفية

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بالغربية (بث مباشر)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

التوت يتصدر القائمة بـ1360 جنيهًا للكيلو، أسعار أغلى الفواكه بالسوق المحلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads