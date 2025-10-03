المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

شهدت قرية دلهمو في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في منسوب مياه النيل، ما أدى إلى غمر المياه الأراضي الزراعية وشوارع القرية.

ولجأ المواطنون إلى المراكب للتنقل في شوارع قرية دلهمو في ظل الارتفاع الكبير في منسوب مياه النيل وتسربها إلى الأراضي الزراعية والمنازل.

تحذير بسرعة إخلاء المنازل وأراضي طرح النهر بأشمون

وكانت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية أرسلت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

مدبولى: ارتفاع منسوب النيل سيعرض أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة للغمر

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك استعدادات مسبقة للتعامل مع تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى تصريف كميات مياه أعلى من المعدلات الطبيعية، الأمر الذي قد يؤدي إلى غمر أراضي طرح النهر وبعض العشش والمباني العشوائية، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة كانت متأهبة منذ فترة طويلة لمثل هذه الموجة من الفيضانات، خصوصًا بعد ما شهدته السودان من فيضانات أخيرة، مشددًا على أن بعض الأراضي المتعدى عليها بطول مجرى النيل ستكون الأكثر عرضة للغمر خلال الأسابيع المقبل، وعلى جميع الأهالي سرعة الاستجابة للتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

