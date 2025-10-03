بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، غمر مياه نهر النيل لعدد من منازل وأراضي طرح النهر بالقرية، وذلك بعد ساعات قليلة من التحذير العاجل الذي أصدرته المحافظة بضرورة إخلاء هذه المناطق قبل وصول المياه إليها.

وقال جمال عبد الصادق، أحد أهالي القرية ومزارع بطرح النهر، في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنهم يعانون منذ أكثر من ثلاث سنوات من صعوبة زراعة المحاصيل الزراعية بسبب الارتفاع المستمر في منسوب المياه، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لهم.

إقامة خيم تحت الإقليمى

وأشار "عبد الصادق" إلى أن غمر المياه لمنازلهم وأراضيهم هذا العام أجبره هو وعددًا من الأهالي على ترك بيوتهم، وإقامة خيام مصنوعة من "البوص" أسفل الطريق الإقليمي، في محاولة للعثور على مأوى مؤقت إلى حين انخفاض منسوب المياه والعودة إلى منازلهم من جديد.

وأكد الأهالي أن معاناتهم تتكرر كل عام مع زيادة تصريف مياه النيل في فصل الفيضان، مطالبين بتدخل عاجل لإيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم وحمايتهم من مخاطر الغرق المستمرة.

محافظة المنوفية تطالب مزارعى أراضى طرح النهر بإخلاء المنازل والاراضى

وكانت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية قد أصدرت تنويهًا عاجلًا إلى جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء الأراضي والمنازل فورًا، وذلك تجنبًا لمخاطر الغمر نتيجة زيادة تصريف المياه بفرع النيل، وما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة بالمباني والزراعات.

وأكدت رئاسة أشمون أن المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر مطالبون بتوخي الحذر، والامتناع عن زراعة الأراضي في الوقت الحالي، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

