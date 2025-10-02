الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظ المنوفية يفتتح مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد تطويرها

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل رئيس هيئة المستشفيات التعليمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد فرغلي مدير المستشفيات بالهيئة، والدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي، والدكتور محمد عبدالعزيز نائب مدير المستشفى، ورجل الأعمال صلاح خطاب.

تأتي الزيارة على هامش افتتاح وتفقد أعمال التطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمي، والمشاركة في المؤتمر السنوي للمستشفى تحت عنوان "HealthCare Gaps".

الارتقاء بالقطاع الصحى

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة وتضعه على رأس أولوياتها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة سيشهد نقلة نوعية من خلال تنفيذ 6 كيانات طبية كبرى باستثمارات تقارب 5 مليارات جنيه، تشمل: إنشاء مستشفى الشهداء، وأشمون، والسادات الجديدة، ومركز متكامل لعلاج الأورام بمنوف، ومستشفى جديد بمدينة شبين الكوم، فضلًا عن تخصيص أرض لإنشاء مستشفى قويسنا الجديدة.

كما ثمن المحافظ دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة، موجهًا الشكر لرجل الأعمال صلاح خطاب على دوره المجتمعي المتميز، وأهدى درع المحافظة لكل من رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورجل الأعمال تقديرًا لإسهاماتهما.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن سعادته بزيارة محافظة المنوفية، مشيدًا بجهود المحافظ في تحسين المنظومة الصحية وتقديم الدعم اللازم بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتقديم خدمة طبية متكاملة.

افتتاح أعمال التطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمى

ومن المقرر أن يشمل برنامج الافتتاح تفقد أعمال تطوير الموقع العام للمستشفى، والمبنى الاقتصادي، والحضانات، وعناية الأطفال، ووحدة التحضير الوريدي، وقسم الطب النفسي.

