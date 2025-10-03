طبق الأجداد، فوائد العسل الأسود بالطحينة

فوائد تناول العسل الأسود بالطحينة، العسل بالطحينة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى اعتاد الكبار والصغار على تناولها فى الإفطار أو العشاء أو بين الوجبات، وهى ذات مذاق غنى ومميز.

وفوائد تناول العسل الأسود بالطحينة عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوى العسل الأسود والطحينة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

يقول الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية: إن العسل الأسود بالطحينة من أشهر الأكلات الشعبية في مصر والعالم العربي، حيث يعتبر مزيجا غنيا بالطاقة والعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وأثبتت الدراسات أن أي مادة سكرية يضاف عليها مادة دهنية صحية تقلل ارتفاع الأنسولين المفاجئ وتجعل السكر يرتفع ببطء من المادة السكرية، وهذا يقلل خطر الإصابة بالسكر وتقلبات الانسولين في الدم وإجهاد البنكرياس، ووجود مضادات الأكسدة في المادة الدهنية مثل فيتامين E والفينولات، يحمى الجسم من السكر الموجود.

القيمة الغذائية للعسل الأسود

وأضاف سلامة، أن العسل الأسود يستخرج من قصب السكر بعد عملية تكرير بسيطة، وهو غني بالحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين B6، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ويعتبر من أهم المصادر الطبيعية للحديد، لذلك ينصح به لعلاج الأنيميا وفقر الدم.

القيمة الغذائية للطحينة

وتابع، أن الطحينة مصنوعة من السمسم المطحون، وهي مصدر ممتاز للبروتين النباتي، والدهون الصحية غير المشبعة، والكالسيوم، والفوسفور، والزنك، والألياف الغذائية، كما تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تعزيز صحة القلب والمناعة.

فوائد تناول العسل الأسود بالطحينة

فوائد تناول العسل الأسود بالطحينة

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد تناول العسل الأسود بالطحينة عديدة يجملها في النقاط التالية:

مد الجسم بالطاقة، حيث يحتوي العسل الأسود على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، بينما تضيف الطحينة دهون صحية تعزز من استمرار الطاقة لفترة أطول، مما يجعل المزيج وجبة مثالية في الصباح أو قبل المجهود البدني.

مكافحة الأنيميا وفقر الدم، والعسل الأسود غني بالحديد، والطحينة تحتوي على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل، ما يجعلهما علاج طبيعي لفقر الدم.

تعزيز صحة العظام والأسنان، والطحينة غنية بالكالسيوم والفوسفور، والعسل الأسود يحتوي أيضا على الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تقوية العظام والأسنان والوقاية من الهشاشة.

تقوية المناعة، وكلا المكونين يحتويان على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة، تساهم في تعزيز جهاز المناعة ومقاومة العدوى والأمراض.

تحسين صحة القلب، والطحينة تحتوي على دهون غير مشبعة تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، بينما العسل الأسود يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الهضم، والألياف الموجودة في الطحينة تساعد على تحسين حركة الأمعاء، بينما السكريات الطبيعية في العسل الأسود تساعد على تليين المعدة والوقاية من الإمساك.

مفيد للأطفال في فترة النمو، والمزيج يمد الأطفال بالحديد، والكالسيوم، والبروتين اللازم للنمو السليم، كما يفتح الشهية ويزيد من النشاط البدني والذهني.

تحسين المزاج وتقليل التوتر، والعسل الأسود يحتوي على فيتامين B6 والمغنيسيوم، وهما يساعدان في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر العصبي، بينما توفر الطحينة الدهون الصحية التي تدعم صحة الدماغ.

حماية البشرة والشعر، والمعادن والفيتامينات الموجودة في العسل الأسود والطحينة تعزز من صحة البشرة، وتحميها من الجفاف والتجاعيد، كما تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

وجبة اقتصادية ومغذية، رغم بساطتها إلا أن هذه الوصفة تعتبر بديل صحي واقتصادي عن الكثير من الأطعمة الجاهزة، فهي تشبع وتمنح الجسم فوائد غذائية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.