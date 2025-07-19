7 فوائد صحية لتناول العسل الأسود على الريق

يتزايد الاهتمام بـالعسل الأسود، خاصة عند تناوله على الريق، لما يُعتقد أنه يحمله من فوائد صحية جمة.

العسل الأسود، والمعروف أيضًا بـدبس قصب السكر، هو منتج ثانوي ينتج عن عملية تكرير قصب السكر أو بنجر السكر، ويتميز بلونه الداكن وقوامه السميك ونكهته الغنية والمميزة، وعلى عكس السكر المكرر الذي يتم تجريده من معظم العناصر الغذائية، يحتفظ العسل الأسود بجزء كبير من الفيتامينات والمعادن التي كانت موجودة في النبات الأصلي، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الفوائد الصحية لتناول العسل الأسود على الريق

يعتقد العديد من خبراء التغذية أن تناول ملعقة من العسل الأسود المذاب في كوب من الماء الدافئ على الريق يمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، منها:

مصدر غني بـالحديد ومكافحة فقر الدم: يُعد العسل الأسود من أغنى المصادر النباتية بالحديد، وهو معدن أساسي لتكوين الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي فهو يلعب دورًا حيويًا في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وعلاجه. تناول العسل الأسود على الريق يمكن أن يعزز امتصاص الحديد في الجسم بفضل وجود بعض الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تدعم هذه العملية.

دعم صحة العظام: يحتوي العسل الأسود على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان أساسيان لصحة العظام والأسنان. يساهم الكالسيوم في بناء العظام والحفاظ على كثافتها، بينما يساعد المغنيسيوم في تنظيم مستويات الكالسيوم ويحسن امتصاصه. تناوله بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز الطاقة والنشاط: بفضل احتوائه على الكربوهيدرات المعقدة والسكر الطبيعي، يوفر العسل الأسود دفعة سريعة ومستدامة من الطاقة. تناوله على الريق يمكن أن يساعد في تنشيط الجسم وبدء اليوم بحيوية، وهو خيار أفضل من المشروبات الغنية بالسكر المكرر.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يُعرف العسل الأسود بخصائصه الملينة الخفيفة، مما يجعله مفيدًا في تخفيف الإمساك وتحسين حركة الأمعاء. كما أنه يحتوي على بعض السكريات التي يمكن أن تعمل كـ"بريبيوتيك"، أي أنها تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مصدر لمضادات الأكسدة: يحتوي العسل الأسود على مركبات فينولية ومضادات أكسدة أخرى تساعد في مكافحة الجذور الحرة الضارة في الجسم. هذه الجذور الحرة يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا وتساهم في تطور الأمراض المزمنة. تناول مضادات الأكسدة بانتظام يدعم الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

دعم صحة الشعر والبشرة: يساهم محتوى العسل الأسود من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس في دعم صحة الشعر والبشرة. يُعتقد أنه يساعد في تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته، ويضفي نضارة على البشرة.

تخفيف آلام الدورة الشهرية: تشير بعض الدراسات إلى أن العسل الأسود، بفضل محتواه من الحديد والمغنيسيوم، يمكن أن يساعد في تخفيف بعض أعراض الدورة الشهرية المؤلمة مثل التقلصات والانتفاخ.

نصائح لتناول العسل الأسود على الريق

يفضل تناول ملعقة كبيرة من العسل الأسود مذابة في كوب من الماء الدافئ أو الحليب على الريق، كما يجب التأكد من شراء العسل الأسود عالي الجودة والخالي من الإضافات الصناعية

وبالرغم من فوائده، يجب تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن، فهو لا يزال يحتوي على نسبة من السكريات.

يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل إدراج العسل الأسود في نظامهم الغذائي، حيث يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.

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