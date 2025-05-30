فوائد العسل الأسود، ملعقة واحدة يوميا تقوي العظام وتعالج الأنيميا

فوائد العسل الأسود، العسل الأسود من أنواع العسل الشهيرة وعادة يقدم فى مصر لأنه يصنع خلال عملية تصنيع السكر من القصب، وله مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد العسل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتقديمه للصغار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العسل الأسود، المعروف أيضا باسم “دبس السكر”، هو مادة لزجة سوداء تنتج عن عملية تكرير قصب السكر أو البنجر السكري، ويتميز بطعمه القوي والمركز، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة، وعلى عكس السكر الأبيض، الذي يحتوي على سعرات حرارية فارغة، يعتبر العسل الأسود مصدر هام للمعادن والفيتامينات، وله استخدامات واسعة في الطب الشعبي والتغذية الحديثة.

القيمة الغذائية للعسل الأسود

وأضاف السيد، أن العسل الأسود يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، أبرزها، الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس، والمنجنيز، وفيتامين B6، والسيلينيوم، كما أنه يحتوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات والسكر الطبيعي، ويتميز بخلوه من الدهون والكوليسترول.

فوائد العسل الأسود للصحة

فوائد العسل الأسود للصحة

وتابع، أن من فوائد العسل الأسود التي تدفعنا لتناوله:-

العسل الأسود يعد من أغنى المصادر الطبيعية للحديد، مما يجعله فعالا في علاج حالات فقر الدم الناتجة عن نقص الحديد، وملعقة واحدة يوميا قد تساعد في رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، خاصة لدى النساء الحوامل والأطفال.

بفضل محتواه العالي من الكالسيوم والمغنيسيوم، يساهم العسل الأسود في تقوية العظام ومنع هشاشتها، ويعتبر خيار غذائي ممتاز لكبار السن ولمن يعانون من مشاكل في العظام.

يساعد البوتاسيوم الموجود في العسل الأسود على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

المغنيسيوم وفيتامين B6 الموجودان في العسل الأسود يساهمان في تهدئة الجهاز العصبي، وتقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج بشكل عام.

بفضل مضادات الأكسدة والمعادن، يستخدم العسل الأسود في علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة، كما يفيد في تقوية الشعر ومنع تساقطه، ويستخدم أحيانا كمكمل غذائي لتحسين مظهر الشعر ولمعانه.

يحتوي العسل الأسود على كربوهيدرات طبيعية تمنح الجسم طاقة فورية، كما أن محتواه من الحديد يساعد في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن.

يعمل العسل الأسود كملين طبيعي خفيف، ويساعد في تحسين حركة الأمعاء بفضل احتوائه على المغنيسيوم، مما يجعله مفيد لمن يعانون من مشاكل الهضم والإمساك.

استخدامات العسل الأسود في الحياة اليومية

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، يستخدم كمحلى طبيعي في المأكولات والمشروبات، كما يدخل في وصفات الطب الشعبي لعلاج السعال والبرد، ويخلط مع الزبادي أو الطحينة كوجبة غذائية مغذية، وأيضا يستخدم في الماسكات الطبيعية للبشرة والشعر.

محاذير تناول العسل الأسود

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب الاعتدال في تناول العسل الأسود، خاصة لمرضى السكري، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية قد تؤثر على نسبة الجلوكوز في الدم، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه مكونات العسل الأسود، لذا يفضل استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض غير معتادة، ولا ينصح بإعطائه للأطفال دون سن السنة، مثل باقي أنواع العسل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.