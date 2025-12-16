الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

أرقام سلبية بالجملة لـ وولفرهامبتون في موسم الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، سجل وولفرهامبتون عددا من الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ16.

ويقبع وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطتين بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في البريميرليج رغم اقتراب الدور الأول من خط النهاية واكتفائه بالتعادل في مباراتين.

ويعد وولفرهامبتون أضعف خط هجوم في الدوري الإنجليزي بعدما أحرز 9 أهداف فقط علاوة علي أنه أكثر أندية البريميرليج استقبالا للأهداف بعدد 35 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ16.

 

كما يعد نادي وولفرهامبتون أكثر فرق الدوري الإنجليزي تلقي الخسارة بعدد 14 مباراة من أصل 16 مباراة دون تحقيق أي فوز.

ويحتاج وولفرهامبتون إلي معجزة حقيقية من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

1- أرسنال 36 نقطة
2- مانشستر سيتي 34 نقطة
3- أستون فيلا 33 نقطة
4- تشيلسي 28 نقطة
5- كريستال بالاس 26 نقطة
6- مانشستر يونايتد 26 نقطة
7- ليفربول 26 نقطة
8- سندرلاند 26 نقطة
9- إيفرتون 24 نقطة
10- برايتون 23 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 22 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة
13- بورنموث 21 نقطة
14- فولهام 20 نقطة
15- برينتفورد 20 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
17- ليدز يونايتد 16 نقطة
18- وست هام 13 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

