فوائد العسل الأسود، ينظم ضغط الدم ويحارب الشيخوخة وأمراض القلب

فوائد العسل الأسود، العسل الأسود من أنواع العسل الشهيرة التي يتم تصنيعها في مصر ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وفوائد العسل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن العسل الأسود (دبس السكر) من أقدم الأطعمة الطبيعية التي استخدمت في الطب الشعبي والغذاء، حيث يتم استخراجه من بقايا قصب السكر بعد تكريره، ويمتاز العسل الأسود بلونه الداكن وطعمه القوي، ويعد مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة.

فوائد العسل الأسود

فوائد العسل الأسود للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد العسل الأسود للصحة:-

العسل الأسود مصدر طبيعي ممتاز للحديد، لذا فهو مثالي لمن يعانون من الأنيميا (فقر الدم)، خاصة النساء الحوامل والمرضعات والمراهقات، حيث يساعد تناوله بانتظام في رفع مستويات الهيموجلوبين وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

يحتوي العسل الأسود على الكالسيوم والمغنيسيوم وهما من المعادن الأساسية للحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام لدى كبار السن.

العسل الأسود غني بالألياف الطبيعية، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من حالات الإمساك، وتحافظ على صحة القولون، كما أنه يحتوي على مركبات تساهم في تعزيز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

رغم احتوائه على السكر، إلا أن العسل الأسود يمتاز بمؤشر جلايسيمي منخفض مقارنة بالسكر الأبيض، مما يجعله خيار أفضل عند استخدامه بكميات معتدلة، بشرط استشارة الطبيب.

يحتوي العسل الأسود على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مما يجعله مصدر سريع للطاقة، وخاصة للأشخاص الذين يبذلون مجهود بدني كبير أو يعانون من الإجهاد.

بفضل محتواه من الحديد والمغنيسيوم، يساعد العسل الأسود في تنظيم الهرمونات الأنثوية، والتخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

يساعد البوتاسيوم الموجود في العسل الأسود في تنظيم ضغط الدم، وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، مما يعزز صحة القلب والشرايين.

العسل الأسود يحتوي على عناصر مثل النحاس والمغنيسيوم، التي تعزز من صحة بصيلات الشعر وتقلل من تساقطه، يمكن استخدامه كمكون في ماسكات طبيعية للشعر لتقويته ومنحه لمعان صحي.

يساهم العسل الأسود في تنقية البشرة من السموم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويمكن استخدامه موضعي في أقنعة للبشرة للمساعدة في ترطيبها وتحسين مظهرها.

العناصر المضادة للأكسدة الموجودة فيه تعمل على تقليل التجاعيد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على شباب البشرة ومرونتها.

طرق استخدام العسل الأسود

وتابع، يمكن تناوله صباحا على الريق مع كوب ماء دافئ، أو يضاف إلى الحليب أو الزبادي لزيادة القيمة الغذائية، ويستخدم كمحلي طبيعي في الحلويات والمعجنات، ويخلط مع الزيوت الطبيعية لتكوين ماسك للشعر أو البشرة.

الآثار الجانبية والاحتياطات عند استخدام العسل الأسود

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب تناول العسل الأسود باعتدال، خاصة لمرضى السكر أو من يتبعون نظام غذائي منخفض السعرات، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه مكوناته، لذا يجب تجربة كميات صغيرة أولا، والإفراط في تناوله قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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