عادة صباحية تدمر صحتك احذر منها

العصائر
مخاطر شرب العصائر على الريق، العصائر من المشروبات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة إلى مستوى العالم، وتقدم بأنواع الفاكهة المختلفة حسب الرغبة.

ومخاطر شرب العصائر على الريق عديدة، ولكن للأسف الكثير من الأشخاص يجهلون ذلك ويقبلون على تناول العصائر على الريق.

تقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية: إن شرب العصائر على الريق عادة شائعة لدى الكثير من الأشخاص الذين يظنون أنها وسيلة صحية لبدء اليوم، لكن في الحقيقة هذه العادة قد تحمل العديد من الأضرار على المدى القصير والبعيد، خصوصا إذا كانت العصائر مصنوعة من الفواكه الحمضية أو تحتوي على نسب عالية من السكر.

وأضافت مرام، أن من مخاطر شرب العصائر على الريق:

  • ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، ومعظم العصائر، سواء الطبيعية أو المعلبة، تحتوي على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي يمتصها الجسم بسرعة كبيرة، وعند تناولها على معدة فارغة، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم فجأة، ما قد يسبب شعور بالتعب والخمول بعد فترة قصيرة، وزيادة احتمالية الإصابة بمقاومة الإنسولين على المدى الطويل، وخطورة أكبر على مرضى السكري أو من لديهم استعداد وراثي للإصابة به.
  • تهيج المعدة وزيادة الحموضة، والعصائر الحمضية مثل عصير البرتقال والليمون والجريب فروت تحتوي على أحماض طبيعية قد تكون قاسية على المعدة الفارغة، وهذا يؤدي إلى تهيج جدار المعدة والشعور بالحرقة، وزيادة احتمالية الإصابة بارتجاع المريء، وتفاقم أعراض القرحة المعدية في حال وجودها.
  • فقدان الألياف والشعور السريع بالجوع، والفواكه الكاملة تحتوي على ألياف طبيعية تساعد على الشبع وتنظم امتصاص السكر، أما العصائر فغالبا ما تكون خالية من الألياف، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع السريع بعد شربها، والرغبة في تناول المزيد من الطعام، وبالتالي زيادة السعرات الحرارية، واحتمالية اكتساب الوزن مع الوقت.
  • أضرار على صحة الأسنان، وشرب العصائر على الريق يعني أن الأسنان تكون معرضة مباشرة لمستوى عالى من الأحماض والسكريات دون وجود لعاب كافى لحمايتها، وهذا يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وزيادة خطر التسوس، وحساسية الأسنان مع مرور الوقت.
  • تأثير سلبي على الكبد والبنكرياس، وتناول العصائر المحلاة بالسكر أو تلك التي تحتوي على نسب عالية من الفركتوز يرهق الكبد والبنكرياس، خصوصا على الريق، مما قد يسبب زيادة تراكم الدهون على الكبد، وإفراز مفاجئ وكبير للإنسولين، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض.
  • مشكلات في الهضم والغازات، وتناول العصائر على معدة فارغة قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والغازات، وإسهال في بعض الحالات، وتشنجات بالمعدة بسبب عدم وجود طعام آخر يوازن تأثير العصير.
  • ضعف الطاقة لاحقا، ورغم أن العصائر قد تعطي دفعة سريعة من النشاط بسبب ارتفاع السكر في الدم، إلا أن هذا الأثر لا يدوم طويلا، حيث ينخفض مستوى السكر بسرعة بعده، مما يسبب الشعور بالكسل والإرهاق، وصعوبة في التركيز خلال ساعات الصباح.
أضرار المشروبات الغازية، وهل تعد سببا رئيسيا لزيادة الوزن؟

احذري أضرار سهر الأطفال في فترة الدراسة

 

