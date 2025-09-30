3 أعراض خلال النوم تشير إلى إصابة طفلك بأمراض القلب والسكتة الدماغية

وجه خبراء صحيين تحذيرا إلى الأمهات، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه للمرة الأولى في التاريخ، تجاوز عدد الأطفال البدينين حول العالم عدد الأطفال ناقصي الوزن.

وقال الخبراء الصحيين بحسب “ذا صن” البريطانية، فإن "أزمة السمنة" ترتبط بارتفاع حالات انقطاع النفس النومي بين الأطفال، وهي حالة خطيرة كان يعتقد سابقا أنها تقتصر على البالغين.

ويعرف انقطاع النفس النومي بتوقف التنفس المتكرر أثناء النوم، ويرتبط بمخاطر صحية جسيمة تشمل أمراض القلب والشرايين والسكري.

أما عند الأطفال، فينشأ غالبا بسبب تضخم اللوزتين أو اللحمية، إلى جانب دور السمنة المباشر في تفاقم الحالة.

ويكشف الخبراء عن ثلاث علامات تحذيرية رئيسية لهذه الحالة لدى الأطفال يجب أن ينتبه لها الأهالي:

1. الشخير المزمن والصاخب

يعد الشخير المستمر والعالي أحد العلامات المنذرة الرئيسية،حيث يشير إلى وجود صعوبة في مرور الهواء عبر المجاري التنفسية خلال النوم. وهو مختلف عن الشخير العادي العرضي، حيث يكون هذا النوع من الشخير منتظما ومصحوبا بصوت عال يشبه الاختناق أو اللهاث.

وينتج هذا الصوت عن اهتزاز الأنسجة الرخوة في الحلق بسبب مقاومة الهواء أثناء محاولة التنفس، ما يستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة.

2. الخمول والنعاس النهاري

يظهر الأطفال المصابون بانقطاع النفس النومي علامات واضحة للإرهاق خلال ساعات الاستيقاظ،حيث يستيقظون متعبين رغم قضائهم لساعات نوم كافية. ويتجلى ذلك من خلال صعوبة الاستيقاظ صباحا، والتثاؤب المتكرر، وضعف التركيز في المدرسة، وقد يصل الأمر إلى النوم لا إراديا خلال الأنشطة اليومية.

وهذه الأعراض تنبع من عدم حصول الجسم على قسط كاف من النوم العميق بسبب الانقطاع المتكرر للتنفس.

3. أوضاع النوم غير الطبيعية

يلجأ الأطفال لا إراديا إلى اتخاذ أوضاع غريبة أثناء النوم لتعزيز تدفق الهواء، مثل إمالة الرأس للخلف بشكل مفرط، أو النوم مع إبقاء الفم مفتوحا، أو النوم في وضعية الجلوس.

وقد يظهر أيضا حركات متكررة مثل التقلب المستمر أو نوبات مفاجئة من الاستيقاظ.

وهذه التصرفات تمثل محاولة من الجسم للتغلب على صعوبة التنفس، وتشير إلى حاجة الطفل لبذل جهد إضافي للتنفس خلال النوم.

ويقول الخبراء الصحيون: "قد يعتمد الأطفال المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي أوضاع نوم غير معتادة للتنفس بسهولة أكبر. وإذا لاحظت ذلك، راقب الأعراض الأخرى المقلقة، وتحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقا".

وقد تشمل العلامات الأخرى لانقطاع النفس النومي ما يلي:

- الاستيقاظ لفترات قصيرة طوال الليل

- الاستيقاظ مع الشعور بالتعب وعدم السعادة أو رفض تناول الإفطار

- ضعف النمو وزيادة الوزن

- فرط النشاط أو العدوانية، خاصة عند الأطفال الصغار

ويوصي الخبراء بضرورة استشارة طبيب في حال ملاحظة هذه أعراض.

وتمثل الوقاية حجر الزاوية في مواجهة انقطاع النفس النومي لدى الأطفال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نهج متكامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

- أولا: تنظيم التغذية الذي يعد عاملا حاسما، حيث ينبغي تقديم وجبة العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم، مع التركيز على أطباق خفيفة قليلة الدسم والسكريات. كما ينصح بتجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، والحرص على أن تكون وجبة العشاء متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات، مع استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالماء أو الحليب الدافئ.

- ثانيا: يلعب النشاط البدني المنتظم دورا محوريا في تعزيز جودة النوم، حيث يساعد على تقوية العضلات المسؤولة عن التنفس وتحسين كفاءة الجهاز التنفسي. ويوصى بممارسة الأنشطة الحركية لمدة 60 دقيقة يوميا، مع التركيز على التمارين الهوائية كالمشي السريع والسباحة وركوب الدراجات، التي تساهم في تحسين الدورة الدموية وفتح الممرات الهوائية. كما يمكن دمج النشاط البدني في الروتين اليومي من خلال صعود السلالم بدلا من المصعد، والمشاركة في الألعاب الحركية الجماعية.

- ثالثا: يرتبط تحسين جودة النوم بشكل وثيق بالعادات اليومية، حيث ينشأ ببيئة نوم مريحة من خلال إعتام الغرفة وتقليل الضوضاء، والحفاظ على درجة حرارة مناسبة. كما يجب الالتزام بجدول نوم منتظم، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، والاستعاضة عنها بأنشطة استرخاء مثل القراءة أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الوقائية لا تقي من انقطاع النفس النومي فحسب، بل تسهم أيضا في تحسين الصحة العامة ونوعية الحياة لدى الأطفال.

