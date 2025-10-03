السودان يغرق.. سد النهضة الإثيوبي يدفع بـ750 مليون متر مكعب يوميًا.. السبب خطأ أدى لفتح جميع البوابات.. مخاوف من انهيار سد الروصيرص.. وهذه أسباب نزوح الأسر وتفاقم معدلات الجوع

طوال الأيام الماضية، امتلأت شاشات الفضائيات، وحفلت المواقع الإلكترونية بأنباء وصور ومشاهد الفيضانات التي تجتاح السودان، وتجرف المنازل، وتطارد البشر، في ظل عجز تام عن مواجهة تلك الآثار الكارثية.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالسودان عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 26 جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 29 سبتمبر الماضيين.

كما تأثرت 2454 أسرة في 55 منطقة، وتضرر 1129 منزلًا بشكل كلي و1031 منزلًا بشكل جزئي، بالإضافة إلى 9 مرافق حكومية.

فيما أعلنت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح نحو 100 أسرة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق الشقيلاب وطيبة بمحلية جبل الأولياء في ولاية الخرطوم في 30 سبتمبر.

وكشفت فرق المنظمة الميدانية أن الفيضانات تسببت في غمر حوالي 100 منزل بالمياه، وتضرر 40 منزلًا بشكل جزئي، بينما دمرت 10 منازل كليًا.

جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مناطق جنوب الخرطوم فيضانات جراء زيادة مناسيب المياه في النيل الأبيض، ولم تتوقف الجهود الشعبية لتعزيز الحواجز الترابية.

وكانت وزارة الري والزراعة بالسودان قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن محطات الرصد في الخرطوم وشندي وعطبرة وبربر وجبل أولياء، إلى جانب ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، سجلت مناسيب فيضانية لنهر النيل، واجتياح الفيضانات إلى مناطق واسعة جنوب الخرطوم، شملت أحياء الكلاكلة والشقيلاب وتوتي وأبوروف والحتانة، إضافة إلى منطقة ود رملي شمالي بحري، ومرت المياه بمحليات قيسان جنوب الدمازين وسنار والمتمة بولاية نهر النيل.

تفاقم معدلات الجوع

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن المجتمعات المحلية في إقليم النيل الأزرق تواجه سلسلة من الأزمات الإنسانية المتلاحقة، تشمل النزاع المستمر وما نتج عنه من نزوح واسع، إضافة إلى تفاقم معدلات الجوع والفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة وخلفت خسائر جسيمة في الممتلكات وسبل كسب العيش.

ويواصل البرنامج تقديم مساعدات غذائية لأكثر من 150 ألف شخص شهريًا في الإقليم، بينهم نازحون وأسر متأثرة بالكوارث الطبيعية، وهذه المساعدات تمثل شريان حياة للمجتمعات المتضررة، مع دعم الأسر لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وذلك عبر برامج التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، إلى جانب مبادرات تعزيز الإنتاج المحلي واستقرار المجتمعات.

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى مضاعفة الجهود الإنسانية لتفادي تفاقم الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

بينما تواصل مناسيب نهر النيل ارتفاعها في العاصمة السودانية الخرطوم، وسط مشاهد وثقتها عدسات المواطنين وشهود العيان من جسر الحلفايا، تعكس حجم التمدد المائي وتزايد المخاوف من تأثيرات الفيضانات.

فيضانات السودان، فيتو



ودعا الدفاع المدني بمحلية مروي المواطنين المقيمين على ضفتي النهر وداخل الجزر إلى رفع درجات الحيطة والحذر، والمساهمة في تأمين مواقع الهشاشة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

الخطر لا يزال قائما

وأشار مدير الدفاع بالمحلية، أبو العباس أبنعوف، إلى أن مناسيب النيل سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الخطر لا يزال قائمًا ويتطلب استجابة مجتمعية عاجلة.

وأرجعت وزارة الزراعة والري، في السودان، فيضان النيل هذا العام إلى أنه جاء نتيجة تغيرات مناخية أدت لتأخر موسم الخريف وارتفاع غير مسبوق في إيرادات النيل الأبيض وعطبرة، إضافةً إلى تصريف مياه سد النهضة منذ 10 سبتمبر بمعدل بلغ 750 مليون متر مكعب يوميًا.

أما الوارد من النيل الأزرق فقد بدأ في الانخفاض، ومن المتوقع نزول كافة المناسيب تدريجيًا..

الفيضانات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في ولايات النيل الأبيض وكردفان، إثر ارتداد مفاجئ في الخط الرابط بين محطة مروي ومحطة أم دباكر الحرارية، ما أسفر عن دخول المدن والبلدات في ظلام تام.

انهيار سد الروصيرص

من جانبه، أطلق الدكتور عباس شراقي خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تحذيرًا عاجلًا من احتمال انهيار سد الروصيرص في إقليم النيل الأزرق خلال أيام، نتيجة استمرار التصريف العالي من سد النهضة الإثيوبي، ما ينذر بكارثة إنسانية قد تطال ملايين السكان في السودان.

وأكد شراقي أن الفيضان القادم من سد النهضة مستمر، حيث بلغت كمية المياه المتدفقة يوم 30 سبتمبر نحو 633 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل ضعف الإيراد الطبيعي في هذه الفترة. وسجل منسوب النيل في الخرطوم 17.23 مترًا، متجاوزًا مستوى الفيضان بـ73 سنتيمترًا.

الصور الفضائية كشفت غمرًا واسعًا للأراضي الزراعية والقرى الممتدة على طول النيل الأزرق وحتى شمال العاصمة، ما ينذر بخسائر كبيرة في الممتلكات والمحاصيل الزراعية.

أزمة الفيضانات سببها عدة عوامل

الدكتور عطية طنطاوي، عميد كلية الدراسات العليا الأفريقية، في تصريحات لـ"فيتو"، يرجع ظاهرة الفيضانات في السودان إلى أنها نتيجة لعدة عوامل معقدة، منها الطبيعة والإنسان، فالسودان عبارة عن أرض مسطحة، وأي كمية أمطار غزيرة في وقت قصير تتسبب في حدوث فيضان، والسودان يتأثر بالرياح الموسمية في مثل هذه الأوقات من السنة، فغالبا ما تحدث زخات مطرية شديدة، ومعظم المياه القادمة من النيل الأزرق تنزل من ارتفاع مرتفع، وبعد بناء سد النهضة ازداد الأمر صعوبة.

د. عطية طنطاوي، فيتو



ويضيف: "الإثيوبيون مش بيقدروا يتحكموا في سد النهضة، فصرفوا المياه بكميات كبيرة، في الوقت الذي لا يمتلك السودان الاستعداد اللازم لاستقبال أي كمية من المياه لأنها أراضي سهلية فالمياه تغمر مساحات شاسعة من الأراضي والبيوت، أيضا مفيش رصد ولا تنبؤات ولا يستطيعون إنجاز عملية التكيف لوحدهم.. وكثيرا ما ينون بيوتهم بالطوب اللبن في الوديان والأماكن المخصصة كمخرات للسيول.. كلها عوامل إن كانت مناخية فالسودان متعود على كدة كل سنة نتيجة الأمطار الموسمية، حيث تهب الرياح الغربية على هذه المنطقة، ولكن ما زاد من الأزمة صرف مياه فجائية من سد النهضة، في الوقت الذي لا توجد فيه بنية تحتية تقريبا، ولا صرف صحي يستوعب تلك المياه".

وأشار إلى مسئولية سد النهضة الذي أنشأته إثيوبيا، في غطرسة غريبة، دون تشاور أو تفاهم مع مصر والسودان؛ دولتي المصب.

مصر منعت إهدار المياه العذبة في البحر المتوسط

وفي تصريحات إعلامية، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن "الإثيوبيين لا ينطقون إلا كذبا!!"، موضحا: "كنت ضيفا على قناة فضائية، وعرضوا أمامي كلمة وزير الخارجية الإثيوبية في مجلس الأمن، والتي ألقاها قبل يومين وهاجم فيها مصر، وطلبوا منى التعليق؛ أولا: قال كذبا إن بحيرة السد العالي سعتها ثلاثة اضعاف بحيرة سدهم البالغة ٧٥ مليارا، وكأن بحيرة السد العالي بسعة ٢٢٥ مليارا وليست ١٦٢ مليارا، أي ضعفين فقط، وليس بعدنا دول تتأذى من هذا التخزين، بل منعنا إهدار المياه العذبة في البحر المتوسط لأن الشعوب أولى بها، ولكن إثيوبيا ترى، بغلِّها، أن البحر أولى بها!، ثانيا: قال إن بحيرة السد العالي أغرقت أراضى النوبة.. وهل أراضي النوبة تتبع إثيوبيا؟! فثلاثة أرباعها تقع في مصر والربع في السودان، وأبرم اتفاق البحيرة باتفاقية السد العالي بين مصر والسودان المعروفة باتفاقية،١٩٥٩ فما هو دخل وزير الخارجية الإثيوبي؟!".

بحيرة السد الإثيوبي غمرت أراضي "بني شنغول" وهجرت سكانها

ويضيف نور الدين: "ثالثا: وهل بحيرة السد الإثيوبي ستخزن المياه تحت الأرض، ولن تغمر أراضي شاسعة أيضا، وفوق سطح الأرض حتى تقول "بعبط" إن بحيرة السد العالي أغرقت أراضي النوبة؟!".

ويشير إلى أن بحيرة السد الإثيوبي غمرت أراضي شاسعة، وهجرت كل سكان منطقة بني شنغول، وغمرت الغابات في هذه المنطقة، واحتجت على ذلك المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة ومنظمة ضد اقتلاع الغابات!!

فيضانات السودان سببها خطأ أدى لفتح بوابات سد النهضة

وواصل: "رابعا: ادعوا أيضا أن الفيضان الحالي في السودان ليس بسببهم ولكنه من النيل الأبيض!! أيها الجاهل؛ النيل الأبيض لا يفيض أصلا لأن مياهه تتدفق بانتظام طوال العام بحجم مليار متر مكعب في الشهر؛ لأن الأمطار هناك طوال العام، وليست موسمية في الصيف فقط مثل إثيوبيا، وحتى لو زادت تدفقاته فإنها تتوه في مستنقع يسمى "السد" بجنوب السودان، والذي يستوعب ٣٠ مليار متر مكعب، وهو الأكبر عالميا وتنعدم فيه سرعة المياه".

واختتم نور الدين: "عندما يخرج ضعيفا من المستنقع يقابل نهر السوبات القادم من جنوب إثيوبيا ليعطيه اندفاعا للشمال حتى يصل إلى الخرطوم، وبالتالي فإن أي زيادة به تكون من السوبات الإثيوبي بتدفقاته البالغة ١١ مليار متر مكعب طوال الصيف، ثم إذا وفرضا بزيادة تدفقات النيل الأبيض البالغة مليار متر شهريا فكم ستصل؟! اثنين او ثلاثة مليارات؟! ولكن السودان عانى من مياه فيضان لا تقل عن ١٠ مليارات، ولكن الواضح أيضا أن السبب هو فتح جميع بوابات السد الإثيوبي لخطأ في الملء والتشغيل والإدارة والإصرار على امتلاء البحيرة بسعتها الكاملة، رغم عدم الانتهاء من تركيب التوربينات، بما أدى إلى فتح المفيض مع استمرار هطول الأمطار دون إخطار السودان لتستعد لاستقبال المياه التي ينبغي الاتفاق على كمياتها طبقا لسعات السدود السودانية!!".

