خبير بالشأن الأفريقي: تغيرات مفاجئة في تدفقات النيل الأزرق تهدد السودان بفيضانات مدمرة بسبب سد النهضة

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير في الشأن الأفريقي: إن تزايد غزارة الأمطار خلال موسم الفيضان، بالتزامن مع استمرار تشغيل سد النهضة الإثيوبي، قد ينعكس سلبًا على السودان مسببًا أضرارًا بالغة، موضحا أن خطورة الموقف تتضاعف في ظل غياب اتفاق ملزم لتنسيق عمليات التشغيل وتبادل بيانات التدفقات المائية بين دول النيل.

احتمالات فيضانات مدمرة

وأكد رشوان في تصريحاته لـفيتو أن خبراء أشاروا إلى أن تدفقات النيل الأزرق عقب الملء قد تشهد تغيرات مفاجئة، ما قد يرفع منسوب المياه إلى مستويات خطرة ويزيد من احتمالات وقوع فيضانات مدمرة تمتد إلى ولايات سودانية عدة، ولا سيما إذا تزامن ذلك مع سوء إدارة تشغيل السد أو حدوث خلل فني مفاجئ.

المخاطر تدمر مساحات زراعية واسعة وتؤدي إلى خسائر في البنية التحتية

وأشار رشوان إلى أن هذه المخاطر لا تقتصر على الأرواح والممتلكات فحسب، بل تمتد لتدمير مساحات زراعية واسعة، وإلحاق خسائر بالبنية التحتية، وتشريد آلاف الأسر، مع ما يصاحب ذلك من انتشار للأمراض المنقولة بالمياه وتفاقم الأزمات الصحية.

وحذر من أن تكرار مثل هذه الكوارث في ظل غياب تنسيق فعّال بين الخرطوم وأديس أبابا قد يؤدي إلى تصاعد التوتر السياسي بين البلدين، وإثارة غضب شعبي داخلي ضد السلطات السودانية إذا عجزت عن توفير الحماية أو التعويضات.

وشدد على أن تفاقم هذه الأوضاع سيزيد من هشاشة الاستقرار السياسي في السودان، ويفتح الباب أمام نزاعات محلية حول الموارد، فضلًا عن منح قوى المعارضة فرصة لاستغلال الأزمة في مواجهة الحكومة.

وفي المقابل، يؤكد خبراء القانون الدولي أن تفادي هذه المخاطر يستلزم الإسراع في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل سد النهضة، يضمن تبادل البيانات بصورة فورية ومنتظمة، بما يحافظ على حقوق السودان المائية ويحمي مواطنيه من تداعيات الفيضانات المفاجئة.

