فيضانات السودان،عباس شراقي: توربينات السد الإثيوبي لا تعمل (فيديو)

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن السودان تشهد فيضانات غير مسبوقة في غير أوانها المعتاد، موضحا أن الفيضانات عادة ما تحدث في أغسطس لا في سبتمبر.

وقال الدكتور شراقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إثيوبيا أجلت افتتاح السد بسبب عدم تركيب باقي التوربينات، مضيفًا أن ما حدث أن التوربينات لم تعمل، وكان من المفترض فتح بوابة لتصريف المياه، لكن السلطات الإثيوبية كابرت ورفضت ذلك.

وأضاف أن البحيرة امتلأت مع هطول الأمطار في يوليو، ما أدى إلى فيضانها من فوق السد، فاضطرت إثيوبيا إلى فتح 4 بوابات، وهو ما تسبب في خروج 750 مليون متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن السودان حذرت شعبها قبل أسبوع نتيجة غياب التنسيق ومعاندة إثيوبيا حتى يوم الافتتاح.

وأوضح أن التوربينات لم تعمل حتى الآن، مؤكدًا أنه لو كانت تعمل لمرت المياه من خلالها، مضيفًا أن استمرار تعطلها سيجبر إثيوبيا على مراجعة نفسها بشأن كميات المياه التي يتم تصريفها.

السد العالي جاهز

وأكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين السودان وإثيوبيا بشأن تصريف المياه من السد، موضحا أن وزارة الري السودانية تحذر المواطنين يوميًا بسبب هذا التصريف، موضحا أن السد العالي جاهز تماما لاستقبال أي كمية من المياه، وأن مصر ليس لديها أي مشكلة في استقبال المياه، حيث إن السد العالي قادر على استيعابها، وإن زادت فهناك طرق عديدة للتعامل معها، وبالتالي لا توجد أي مشكلات على مصر من تصريف المياه من سد إثيوبيا.

وأوضح أن الشعب الإثيوبي حتى الآن لم يستفد من السد، فلم يتم تشغيل الكهرباء ولا تحقيق مكاسب زراعية، مضيفًا أن إثيوبيا لم تجن أي منفعة حقيقية من السد حتى الآن.

وأشار إلى أن المتضرر الأكبر هو السودان، موضحا أن سد الروصيرص لم يعد قادرا على الصمود أكثر من أسبوع أمام كميات المياه الضخمة المصرفة، مما قد يعرضه للانهيار.

