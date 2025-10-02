وزير الخارجية ونظيره السوداني يؤكدان الرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السفير محي الدين سالم وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، وذلك خلال زيارته إلى بورسودان.

العلاقات الثنائية التى تجمع مصر والسودان

شدد وزير الخارجية على عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، وهو ما يعكسه دعم مصر للسودان فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، مؤكدًا انخراط مصر بصورة فاعلة في مختلف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، بما يكفل وقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

تفاعل مصر الإيجابي مع المساعي الهادفة لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر

كما أشار د. عبد العاطي إلى تفاعل مصر الإيجابي مع المساعي الهادفة لإنهاء الحصار على مدينة الفاشر، مؤكدا على تضامن مصر مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

كما أعرب د. عبد العاطي عن تطلعه للاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوهًا بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلاهما في الجانبين الاقتصادي والتجاري، ومشيرًا إلى ما توفره مصر من تسهيلات للأشقاء السودانيين المتواجدين بمصر.

ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

وعلى صعيد الأمن المائي، أكد الجانبان خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

