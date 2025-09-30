الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

أعلنت وزارة الزراعة السودانية عن ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق، مؤكدة أن ذلك يأتي نتيجة اكتمال التخزين وامتلاء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

تداعيات على السودان

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الملحوظة في المنسوب سيكون لها انعكاسات مباشرة على الري والمناسيب الزراعية، ما يتطلب استعدادات عاجلة من المزارعين والجهات المختصة.

 

تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل الإقليمي حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، سواء من حيث الأمن المائي أو إدارة الفيضانات.

وشهد السودان خلال السنوات الماضية فيضانات مدمرة نتيجة تفجر كميات كبيرة من المياه بعد مواسم أمطار غزيرة وتغييرات مفاجئة في تدفقات النيل الأزرق.


وفي عام 2020، تعرضت البلاد لواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية حيث غمرت السيول أكثر من ثلث الولايات السودانية، وأدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر وانهيار منازل وبنية تحتية.

ويحذر خبراء المياه من أن التخزين المفاجئ أو التفريغ غير المنظم لمياه سد النهضة الإثيوبي قد يضاعف من مخاطر الغرق والفيضانات في السودان، خاصة مع ضعف البنية التحتية لشبكات التصريف والحماية على ضفاف النيل الأزرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان وزارة الزراعة السودانية سد النهضة النيل الأزرق النيل اثيوبيا سد النهضة الإثيوب

مواد متعلقة

خبير بالشأن الأفريقي: تغيرات مفاجئة في تدفقات النيل الأزرق تهدد السودان بفيضانات مدمرة بسبب سد النهضة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا مررت 5 مليارات متر مكعب من سد النهضة خلال الأسبوع الماضي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads