مصر في أمان، مستشار باليونسيف يكشف مصير بحيرة ناصر بعد فيضانات السودان

فيضانات السودان، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف لتحليل البيانات، عن تأثير فيضانات السودان على مصر، ومن خلال قراءات الأقمار الصناعية، التي أكدت أن منسوب بحيرة ناصر وصل نحو 180 مترا فوق مستوى البحر، وفي حالة الارتفاع إلى 182 مترا فستحتاج إلى تصريف 10 مليارات متر مكعب في مفيض توشكى.

قراءات الأقمار الصناعية لمنسوب بحيرة ناصر

وأكد الدكتور رشاد حامد، من خلال قراءات الأقمار الصناعية لـ منسوب بحيرة ناصر، أن "مصر في أمان"، موضحًا أن بيانات النيل تشير إلى أن موجة الفيضانات الحالية في السودان تُقدر بحوالي 8 مليارات متر مكعب، وواصفًا تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وحدوث الفيضان في غير موعده بأنه "جريمة فيضان مع سبق الإصرار والترصد"

منسوب بحيرة ناصر بعد فيضان السودان، فيتو



وقال الدكتور رشاد حامد عن تأثير فيضانات السودان على مصر: "مصر في أمان بفضل الله، تُظهِر قراءات الأقمار الصناعية Altimetry أن منسوب بحيرة ناصر في 26 سبتمبر كان حوالي 180 مترا تقريبًا فوق مستوى البحر، إذا رُفع المنسوب إلى 182 م، فإن الزيادة المتوافرة في التخزين تبلغ تقريبًا 10 إلى 12 مليار متر مكعب (بافتراض أن كل ارتفاع متر يساوي نحو 5-6 مليارات متر مكعب، حسب المنحنى المساحي للبحيرة) (تقديرات متحفظة جدًا).

وعن بيانات النيل، أكد الدكتور رشاد حامد "أن بيانات النيل تشير إلى أن موجة الفيضانات الحالية في السودان تُقدَّر بحوالي 8 مليارات متر مكعب، كما أن إيراد النيل الأزرق خلال شهر أكتوبر متوسطه 8 مليارات متر مكعب، مع وجود حوالي 6 مليارات متر مكعب إضافية من الروافد الأخرى".



وتابع رشاد حامد قائلًا: "بذلك، مصر تحتاج أن تصرف من مفيض توشكي حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى لا يتجاوز المنسوب فعليًا إلى 182 مترا".

تفريغ سد النهضة وحدوث فيضان السودان

وعن تفريغ سد النهضة وحدوث فيضان السودان، قال الدكتور رشاد حامد: "جريمة فيضان مع سبق الإصرار والترصد"، مؤكدًا أن "تقسيم خزان السد، المخزون الميت: 14.7 مليار م³ (لا يمكن استخدامه للتوليد أو الصرف)، والمخزون الحي: 49.3 مليار متر مربع (المصدر الفعلي لتوليد الكهرباء)، وحيز التحكم في الفيضان: 10 مليارات متر مكعب (فوق مستوى المفيض الغربي، مخصص لاستيعاب الفيضانات الطارئة)، وإجمالي السعة الكاملة تساوي 74 مليار متر مكعب".

خطر الملء الكامل لسد النهضة، فيتو



وأوضح الدكتور رشاد حامد وضع التخزين في سد النهضة، فقال: "الوضع في بداية سبتمبر، في بداية سبتمبر بلغ المخزون أمام السد حوالي 64 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن الخزان كان ممتلئًا تقريبًا حتى بداية حيز التحكم في الفيضان، أي لم يتبق سوى 10 مليارات متر مكعب فقط، قبل أن يبدأ تدفق المياه من المفيض العلوي غير المتحكم فيه".

وأكد رشاد حامد أن "هيدرولوجيا النهر معلومة، متوسط إيراد سبتمبر نحو 12 مليار متر مكعب، ومتوسط إيراد أكتوبرنحو 8 مليارات متر مكعب، والمجموع في شهرين نحو 20 مليار متر مكعب، أي أن إثيوبيا كانت تعلم مسبقًا أن ما سيدخل الخزان في سبتمبر وأكتوبر سيتجاوز ضعف الحيز المتبقي (10 مليارات فقط).

جريمة فيضان السودان مع سبق الإصرار والترصد

وعن السيناريو الأمثل لتفادي الفيضان، قال رشاد حامد: "لو كانت إثيوبيا تتصرف مثل أي دولة متحضرة عليها أن تحترم تعهداتها الدولية، وتلتزم بتوقيعها على إعلان المبادئ، وتوقيعها على اتفاقية عنتيبي، والتزامها بالقانون الدولي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية (1997)، وجميعهم يتضمنون مبدأ منع الأضرار ذات الشأن على دول المصب".

تفريغ سد النهضة وجرية فيضان السودان، فيتو



وأضاف "لا تملأ خزان السد بالسعة القصوى (74 مليار متر مكعب) في أول سنة تشغيل بعد الملء الأول، وهو ما يمثل مخاطرة لا ترتكبها إلا دولة "حمقاء".



وقال رشاد حامد: "كان يجب أن تمرر إثيوبيا جزءًا من الإيراد عبر المفيض الغربي والتوربينات منذ بداية سبتمبر، مع تطبيق عامل أمان 10% لاحتمال زيادة الإيراد عن المتوسط، يصبح المتوقع نحو 22 مليار متر مكعب (بدلًا من 20).



وأوضح رشاد حامد "وبالتالي يلزم تمرير ما لا يقل عن 12 مليار متر مكعب (22 – 10) خلال سبتمبر وأكتوبر، بواقع نحو 6 مليارات شهريًا، بذلك كان يمكن للسد أن يصل للملء الكامل (74 مليار متر مكعب) مع تجنب غمر السودان بالفيضانات".



وأشار رشاد حامد إلى أن النتيجة "عدم تمرير هذه الكميات رغم وضوح المعطيات الهيدرولوجية يجعل ما حدث ارتكاب "جريمة فيضان مع سبق الإصرار والترصد"، لا خطأ تشغيليًا عابرًا. لقد كان ممكنًا التوفيق بين هدف إثيوبيا في تعظيم التخزين وبين الحد الأدنى من المسؤولية تجاه جيرانها في دول المصب".





