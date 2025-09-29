الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الري الأسبق عن غرق السودان: إثيوبيا ليس لديها الخبرة الكافية لتشغيل السدود الكبيرة (فيديو)

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو
علق الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، على غرق عدد من القرى السودانية بسبب سد النهضة الإثيوبي، قائلا: " سد النهضة الإثيوبي يشكل خطورة كبيرة على السودان، ولا أحد يعلم الأيام المقبلة فيها إيه؟


وأضاف في مداخلة هاتفية مع  الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " إن إثيوبيا ليس لديها الخبرة الكافية لتشغيل مثل هذه السدود الكبيرة".


وأوضح أن السودان تتحمل نتيجة الخطأ فى تشغيل سد النهضة، لأنها سمحت لإثيوبيا ببناء السد فى البداية، كما أنه كان يجب بناء السد فى منتصف إثيوبيا، موضحا أن مصر لديها القدرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه، والتعامل مع مثل هذه المخاطر.


واكد أن مصر لن تتضرر من سد إثيوبيا، لأن السد العالي يحمي مصر من خطورة سد النهضة، وتشغيل السد العالي فى مصر يتم على أعلى مستوى من التشغيل، وهناك مركز تنبؤ بالأمطار، ويعلم كميات الأمطار التى ستسقط من السماء.

