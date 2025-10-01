رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني، دكتور كامل إدريس، اهتمام السودان وحكومة الأمل المدنية بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.

مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي

وبحسب «أخبار السودان»، أشار كامل إدريس إلى أن متابعة الحكومة السودانية لملف سد النهضة ومياه النيل تتم شكل وثيق، وكشف عن تنسيق مع دولتي مصر وإثيوبيا بخصوص الملف لتحقيق المصالح المشتركة.

دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية للملف

وأكد رئيس الوزراء السوداني في منبر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان عقب وصول وفد السودان من نيويورك اليوم، أن الحكومة السودانية ستجرى دراسة معمقة ومراجعة تفصيلية للملف مع الدولتين، مشيرًا إلى علاقات التعاون التي تربط السودان بالبلدين، منوهًا إلى حرص السودان على منع وقوع أي أضرار مستقبلية.

