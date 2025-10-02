نائل الداوود ورفاعي النيل يتوجان ببطولتي الأمهار في مهرجان الشرقية للخيول العربية

شهدت ساحة البطولات ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والمقام حاليًا بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025، أجواءً حماسية ومنافسة قوية بين نخبة من كبار المربين وأجمل سلالات الخيل العربية الأصيلة، وذلك في إطار بطولة المجموعة السابعة لفئة الأمهار (ذكور بعمر 1–2 سنة – فئة أ).

فوز الحصان نائل الداوود من مزرعة الداوود

وأسفرت النتائج عن فوز الحصان "نائل الداوود" من مزرعة الداوود بالمركز الأول، بعد أن خطف الأضواء بجماله العربي الأصيل وتناسق قوامه، فيما جاء في المركز الثاني الحصان "تركي الشروق" من مزرعة عزت، وحلّ الحصان "شهاب السحاب" من مزرعة أبوبكر ثالثًا.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الحصان "تيمور الوريعة" من مزرعة الوريعة، ليكمل القائمة الحصان "مشغل المهندس" من مزرعة المهندس في المركز الخامس.

منافسات الأمهار أقل من سنة

وفي منافسات الأمهار أقل من سنة، التي جذبت اهتمامًا واسعًا من الجماهير والمهتمين بالفروسية، تُوّج بالمركز الأول الحصان "رفاعي النيل" من مزرعة النيل، يليه في المركز الثاني الحصان "عزب رباب" من مزرعة رباب، بينما جاء في المركز الثالث الحصان "فخر العرب آل عواد" من مزرعة آل عواد. وحلّ رابعًا الحصان "مدني الداوود" من مزرعة الداوود، فيما جاء خامسًا الحصان "مزيان ديفا العبد" من مزرعة ديفا العبد.

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة،فيتو

104 خيول عربية يتألقون في اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول

أناب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، لتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح) للفائزين في مسابقة جمال الخيول ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والذي انطلق أمس بمشاركة 104 خيول عربية من عدة دول هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، إيطاليا، إلى جانب مشاركات مميزة من القبائل والعواقل المصرية. وتستمر فعاليات البطولة على مدار اليوم، على أن تنطلق غدًا مسابقات تراث أدب الخيل.

توظيف بطولات الخيل والألعاب الرياضية كوسيلة لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي

وأكد محافظ الشرقية أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار توظيف بطولات الخيل والألعاب الرياضية كوسيلة لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أبرز عوامل الجذب السياحي، ومهرجانًا رياضيًا يضع المحافظة على الخريطة السياحية لمصر. وتمنى الأشموني للمشاركين التوفيق والفوز بالمراكز الأولى وحصد جوائز المهرجان.

