من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)

شهدت ساحة البطولات بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في نسخته الـ29، والذي يقام تحت رعاية محافظة الشرقية، وسط مشاركة واسعة من المربين والهواة ومحبي الفروسية من مختلف المحافظات.

تربية الخيول العربية الأصيلة داخل المزارع

وعلى هامش الفعاليات، التقت فيتو مع يوسف شعبان، أحد مربي الخيول المشاركين في مسابقات "الأدب والجمال"، والقادم من محافظة الفيوم.

وأوضح أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتربية الخيول العربية الأصيلة داخل مزرعته، حيث يحرص على توفير الغذاء المناسب لها مثل الردة والذرة والشعير والفواكه، إلى جانب الالتزام بالتطعيمات والرعاية الطبية اللازمة.

أحد مربي الخيول العربية الأصيلة،فيتو

الخيول المشاركة في هذه المنافسات تخضع لمواصفات دقيقة منها تناسق الجبهة

وأشار شعبان إلى أن الخيول المشاركة في هذه المنافسات تخضع لمواصفات دقيقة، منها تناسق الجبهة والأذنين مع الرأس، وجمال العيون، فضلًا عن بروز عضلات الرقبة واتساع الصدر لدى الفرسة، مؤكدًا أن امتلاك الخيل لمهارات خاصة يمنحها القدرة على المنافسة بقوة.

كما شدد على أن تدريب الخيول يجب أن يتم على يد مدربين ذوي خبرة واسعة، لافتًا إلى أن هذه ليست مشاركته الأولى في المهرجان، إذ سبق أن شارك مرات عدة وحقق مراكز متقدمة.

الخيول العربية الأصيلة،فيتو

أسعار الخيول العربية الأصيلة تختلف باختلاف النوعية والمواصفات

وفي السياق ذاته، أوضح أحد المربين المشاركين أن أسعار الخيول العربية الأصيلة تختلف باختلاف النوعية والمواصفات وحسب تحقيقها لمراكز متقدمة في المسابقات، مشيرًا إلى أن قيمتها تبدأ من 50 ألف جنيه، وقد تصل في بعض الأحيان إلى نحو مليون جنيه.

اليوم الثاني لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

وتنطلق عصر اليوم فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين، المقام بساحة البطولات بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان.

ويتضمن برنامج اليوم استكمال مسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة، إلى جانب إعلان وتوزيع جوائز شخصية العام، وجائزة أحسن حصان، وأحسن فرس، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة من المربين والهواة ومحبي الفروسية.

