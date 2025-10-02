ليالي الشجعان تفوز بلقب أجمل مهرة أقل من سنة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)

شهدت ساحة البطولات بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان انطلاق فعاليات اليوم الأول من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ29، والذي يقام تحت رعاية محافظة الشرقية بمشاركة واسعة من المربين والهواة ومحبي الفروسية من داخل مصر وخارجها.

الخيول المشاركة تخطف أنظار الحضور بجمالها ورشاقتها

واستهلت المنافسات ببطولة جمال الخيول العربية المصرية الأصيلة – فئة المهرات أقل من سنة (أ)، حيث خطفت الخيول المشاركة أنظار الحضور بجمالها ورشاقتها، مجسدةً أصالة السلالة المصرية وما تحمله من ملامح التميز والتفرد.

وأسفرت النتائج الرسمية:

المركز الأول: المهرة ليالي الشجعان – مربط معاذ.

المركز الثاني: المهرة حلوة الجواهر – مزرعة الجواهر.

المركز الثالث: المهرة ميادة آل عواد – مزرعة آل عواد.

المركز الرابع: المهرة سلمى معاذ – مربط معاذ.

المركز الخامس: المهرة هبة الله معاذ – مربط معاذ.

الشرقية كأحد أهم حواضن الفروسية في مصر والعالم العربي

وجاءت المنافسات وسط أجواء مبهرة جمعت بين التنافس الشريف والإبداع في عروض الجمال، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الخيل العربي الأصيل، في مشهد يعكس مكانة الشرقية كأحد أهم حواضن الفروسية في مصر والعالم العربي.

وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار اليومين المقبلين بمسابقات جمال وأدب الخيل لمختلف الفئات (المهرات – الأمهار – الأفراس – الفحول)، وصولًا إلى التتويج بالجوائز الكبرى التي ينتظرها المربون والمشاركون بشغف.

محافظ الشرقية يفتتح معرض "أيادي مصر الشرقية" ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف اليدوية، والمقام على أرض المحافظة بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة.

مشاركة 32 عارضًا من 11 محافظة

شهد المعرض مشاركة واسعة من العارضين من مختلف المحافظات، حيث تنوعت المنتجات بين التطريز السيناوي، الخزف، الفخار، الشموع، والسجاد اليدوي.

جناح الشرقية.. أياد مبدعة وأسر منتجة

ضم جناح المحافظة 21 عارضًا بمنتجات متنوعة مثل الرزن، مشغولات نواة البلح، البرسلين، الكروشية، والمشغولات الخشبية، ما يعكس أصالة المنتج المصري ويفتح آفاقًا لمشروعات صغيرة توفر فرص عمل جديدة.

معرض فنون تشكيلية بروح الخيل العربي

تفقد المحافظ معرض الفنون التشكيلية المقام بالتعاون مع مؤسسة "الفن والحياة"، بمشاركة 25 فنانًا تشكيليًا عرضوا لوحات مستوحاة من جماليات الخيل العربي الأصيل.

جناح الطب البيطري العسكري

أشاد محافظ الشرقية بمستوى جناح الطب البيطري العسكري، مؤكدًا دوره في تحسين الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية.

شملت جولة المحافظ أجنحة المنتجات المرتبطة برياضة الخيول مثل الإكسسوارات والسروج والأعلاف والخدمات البيطرية اللازمة للخيول المشاركة في المهرجان.

حضور رسمي رفيع المستوى

شارك في الافتتاح محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس، إلى جانب قيادات عسكرية وتنفيذية، وممثلي جهاز مدينة العاشر من رمضان وجمعية المستثمرين.

