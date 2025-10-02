محافظ قنا يستعرض مع القيادات التنفيذية ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية لمتابعة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء إلى جانب آليات رصد المتغيرات المكانية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني وأحمد يوسف مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي ومينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي ومحمد عبد الحميد مدير إدارة أملاك الدولة بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية.

أكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح بما يحفظ حقوق الدولة ويلبي مصالح المواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها لضبط ملف الأراضي والبناء بالمحافظة.

البت في طلبات التصالح بقنا

وتناول الاجتماع استعراض معدلات إنجاز اللجان الفنية حيث وصلت نسب البت إلى 97% كما ارتفعت نسب البت النهائي في طلبات التصالح سواء بالرفض أو القبول من 87% إلى 100%.

كما وجه المحافظ وحدة استرداد الأراضي بتحديد أولويات ملفات التقنين لرفع نسب الإنجاز إلى جانب الالتزام بتوزيع البيانات الخاصة بالطلبات المستهدفة على المراكز والوحدات المحلية، كما كلف وحدة أملاك الدولة بسرعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة على المواطنين.

وفي ختام الاجتماع شدد الدكتور خالد عبدالحليم على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء الوحدات القروية في ملفات التقنين وإلزامهم بإبلاغ المواطنين بموقفهم في دورة الإجراءات مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتقاعسين عن السداد سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإداري بالإضافة إلى إلغاء التعاقدات مع غير الجادين من المنتظرين للتعاقد.

